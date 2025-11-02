 
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Paskutinės minutės atnaujinimai: ar „Haas“ komandai pavyks iškovoti daugiau taškų ir uždirbti daugiau milijonų?

2025-11-02 11:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 11:03

Mažiausia „Formulės-1“ komanda „Haas“ Meksikos GP lenktynėse pasiekė istorinį rezultatą. Oliveris Bearmanas finišavo ketvirtas, o Estebanas Oconas – devintas, iš viso komandai pelnydami 14 taškų. Ketvirtoji vieta šiai kukliai amerikiečių komandai prilygsta pergalei ir yra antras geriausias rezultatas per visą jos istoriją, nusileidžiantis tik 2018-ųjų pasirodymui Austrijoje.

„Haas“ komandos bolidas (nuotr. Twitter)

0

„Mes kovojome su komandomis, su kuriomis teoriškai net neturėtume varžytis. Ir mums nieko nebuvo padovanota“, – po finišo džiaugėsi „Haas“ vadovas Ayao Komatsu.

Jo džiaugsmas visiškai pagrįstas: O. Bearmanas lenktynių metu trasoje sugebėjo už savęs išlaikyti Maxą Verstappeną, abu „Mercedes“ pilotus ir galiausiai čempionato lyderį Oscarą Piastrį.

Šis sensacingas rezultatas – tai kelių faktorių sėkminga sintezė. Pirmiausia, O. Bearmanas demonstravo puikų tempą viso savaitgalio metu. Patekęs į trečiąją kvalifikacijos dalį, jis startavo iš dešimtos vietos, puikiai išnaudojo chaosą lenktynių pradžioje ir po pirmojo rato pakilo į šeštąją vietą. Vėliau jam padėjo ir lyderių dvikova, kai Maxas Verstappenas ir Lewisas Hamiltonas išlėkė iš trasos.

Tačiau svarbiausia – O. Bearmanas pats demonstravo neįtikėtiną greitį ir brandą. Kai M. Verstappenas bandė jį atakuoti, britas ne tik apsigynė, bet ir po kelių ratų sugebėjo atitrūkti.

„Negalėjau patikėti. Mes tiesiog nuo atitrūkome“, – stebėjosi A. Komatsu. Vėliau „Haas“ bolidas sėkmingai atlaikė ir abiejų „Mercedes“ bei Oscaro Piastri atakas.

Antrasis sėkmės komponentas – nepriekaištinga strategija. Lenktynėms artėjant prie pabaigos, pagrindiniai varžovai (Piastri ir Antonelli) pasuko į boksus antram sustojimui, užsidėdami minkštesnes padangas.

„Haas“ komanda turėjo vos 20 sekundžių apsispręsti: rizikuoti ir likti trasoje su vidutinio kietumo padangomis, bandant išsaugoti trečią vietą, ar stoti ir garantuotai finišuoti ketvirtiems.

„Mums saugi ketvirta vieta buvo geriau nei neaiški trečia“, – sprendimą paaiškino A. Komatsu.

Galiausiai, viso šio pasirodymo nebūtų buvę be techninės dalies atnaujinimo. Pasak A. Komatsu, būtent Ostine pristatytas naujas bolido dugnas, suteikęs daugiau prispaudžiamosios jėgos, ir buvo tas raktas, leidęs pasiekti tokius aukštus rezultatus tiek JAV, tiek Meksikoje.

„Haas“ sąmoningai paaukojo dalį 2026-ųjų bolido kūrimo laiko vėjo tunelyje, kad galėtų pakovoti dėl šeštosios vietos Konstruktorių įskaitoje šiemet. Kiekviena aukštesnė pozicija komandai reiškia dešimtis milijonų eurų papildomų pajamų.

Po šio įspūdingo pasirodymo šeštoji vieta čempionate „Haas“ komandai tapo pasiekiama ranka – ją skiria vos dešimt taškų.

Tačiau A. Komatsu ragina nesiblaškyti: „Nereikia fiksuotis ties šiuo tikslu. Tai tik atitraukia dėmesį. Jei kiekviename žingsnyje dirbsime maksimaliai, šešta vieta ateis savaime.“

