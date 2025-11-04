 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Kodėl „Alpine“ taip anksti nurašė 2025-ųjų sezoną? Atskleidė radikalaus sprendimo priežastis

2025-11-04 17:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 17:07

„Alpine“ komandos nuosmukis šį sezoną tapo tiesiog skausmingas. Prancūzų ekipa, visiškai sustabdžiusi bolido tobulinimą, vis labiau atsilieka nuo rikiuotės vidurio, o taškų nepavyko iškovoti jau septyniose lenktynėse iš eilės. 

„Alpine“ komandos automobilis Monake (nuotr. komandos archyvo)

„Alpine" komandos nuosmukis šį sezoną tapo tiesiog skausmingas. Prancūzų ekipa, visiškai sustabdžiusi bolido tobulinimą, vis labiau atsilieka nuo rikiuotės vidurio, o taškų nepavyko iškovoti jau septyniose lenktynėse iš eilės. 

0

Akivaizdu, kad komanda sąmoningai paaukojo šį sezoną, tačiau dabar jos vadovas Flavio Briatore atskleidė tikrąsias priežastis, lėmusias tokį drastišką sprendimą.

Pasak F. Briatore, komandos likimas šį sezoną buvo nulemtas dar prieš jam prasidedant arba vos tik FIA paskelbė apie sugriežtintas priekinio sparno lankstumo taisykles.

Būtent „Alpine“ turėjo vieną inovatyviausių sprendimų, leidžiančių sparnams kontroliuojamai išlinkti, kas ir lėmė puikų 2024-ųjų sezono pabaigos tempą.

„Griežtesni apkrovos testai palietė visas komandas, bet ne visas vienodai stipriai“, – atskleidė F. Briatore. – „Tam, kad optimaliai reaguotume, būtume turėję visiškai perdaryti automobilį. Visa aerodinamika priklauso nuo priekinio sparno.“

Komandos technikos direktorius Davidas Sanchezas informavo vadovybę, kad bet koks realus pataisymas būtų paruoštas geriausiu atveju tik po devynerių ar dešimties lenktynių.

Pridėjus prie to dar ir problemas su bolido priekine ašimi (vairuotojai priversti vengti kelkraščių ir nelygumų, nes automobilis per daug šokinėja), komandos vadovybė priėmė negailestingą, bet strategišką sprendimą: apsiriboti vieninteliu atnaujinimų paketu Barselonoje ir visus resursus mesti į 2026-ųjų projektą.

„Niekas negalėjo man garantuoti, kad mes vėl tapsime šešti, net jei būtume kūrę naują bolidą šiam sezonui.

Jis būtų paruoštas taip vėlai, kad kova dėl šeštos vietos vis tiek būtų buvusi labai sunki. Greičiausiai būtume kovoję dėl 8–10 vietų. Todėl iškėlėme klausimą: ar aštunta vieta verta to, kad paaukotume savo 2026-ųjų projektą?“ – sprendimą paaiškino F. Briatore.

F. Briatore, 1994 m. su „Benetton“ ir 2005 m. su „Renault“ patyręs, ką reiškia radikali taisyklių kaita, nusprendė rizikuoti viskuo.

2026-ieji visiems yra lyg baltas popieriaus lapas, o pranašumą įgis tas, kas pradės ruoštis anksčiausiai. „Mūsų požiūriu, logiškiausia buvo visą energiją nukreipti į 2026-uosius“, – teigė jis.

Tai – itin rizikingas lošimas, kurio sėkmė nėra garantuota. Tačiau F. Briatore supranta, kad tai vienintelis šansas sugrąžinti „Alpine“ į lyderių gretas.

O kad rizikuojama iš tiesų, rodo ir faktas, jog šiuo metu joks kitas 2026-ųjų bolidas nėra praleidęs tiek daug laiko vėjo tunelyje, kiek naujasis „Alpine“.

