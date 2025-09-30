Formulės 1 pasaulio čempionas Lewis Hamiltonas išgyvena netektį: „Tai sunkiausias sprendimas mano gyvenime“

Emocingu įrašu sportininkas pasidalijo socialiniuose tinkluose.
„Po keturių dienų gyvybės palaikymo, kai jis kovojo iš visų jėgų, turėjau priimti sunkiausią sprendimą savo gyvenime ir atsisveikinti su Roscoe. Jis niekada nenustojo kovoti iki pat galo. Esu be galo dėkingas, kad turėjau galimybę dalintis gyvenimu su tokiu gražiu angelu ir tikru draugu“, – rašė Hamiltonas.
Roscoe – paddocko žvaigždė
Kaip rašoma naujienų portale „Daily Mail“ Roscoe buvo neatsiejama Hamiltono gyvenimo dalis – jis nuolat lydėjo lenktynininką „Formulės 1“ varžybose ir netgi turėjo daugiau nei 1,4 mln. sekėjų „Instagram“, kur prisistatydavo kaip „veganiškas buldogas, mėgstantis keliauti, žaisti kamuoliu ir sulaukti merginų dėmesio“.
Šuo praėjusią savaitę susirgo plaučių uždegimu. Hamiltonas atskleidė, kad sedacijos metu Roscoe širdis buvo sustojusi, tačiau medikams ją pavyko atgaivinti. Vis dėlto vėliau augintinio būklė sparčiai blogėjo, jis atsidūrė komoje.
Komentarai
Žinią apie Roscoe netektį palydėjo ir oficiali „Formulės 1“ paskyra socialiniame tinkle X:
„Ilsėkis ramybėje, Roscoe Hamiltonai – tikra žvaigždė, palikusi pėdsakus visų mūsų širdyse. Mūsų mintys – su Lewisu šiuo sunkiu metu.“
Prie užuojautų prisidėjo ir „Ferrari“ komanda, pasidalijusi Roscoe nuotraukomis bei prierašu:
„Visada būsi paddocko dalimi. Ilsėkis ramybėje, Roscoe.“
Gyveno ilgiau nei daugelis buldogų
Roscoe sulaukė 12 metų – tai ilgiau nei įprasta buldogams, kurių gyvenimo trukmė dažniausiai siekia 8–10 metų. Hamiltonas dėl savo augintinio praleido net „Pirelli“ padangų testą, kad galėtų būti šalia jo ligoninėje.
Ši netektis užklupo Hamiltoną nelengvu karjeros etapu – prisijungęs prie „Ferrari“ jis šiuo metu užima tik šeštą vietą „Formulės 1“ vairuotojų čempionate ir vis dar laukia pirmosios pergalės. Azerbaidžane jis finišavo aštuntas, o kvalifikacijoje liko 12-as, pats pripažinęs, kad yra „labai nusivylęs“.
Hamiltonas įraše pridūrė, kad dabar Roscoe „vėl kartu su Coco“ – kitu jo šunimi, mirusiu prieš penkerius metus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!