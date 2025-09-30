Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Matote šią skylutę ant rašiklių? Nustebsite, kam ji skirta

2025-09-30 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 13:20

Turbūt ne vienas pasiėmęs rašiklį į rankas bent kartą per gyvenimą yra susimąstęs, kam yra skirta skylutė rašiklio dangtelyje. Vis tik amerikiečių turinio kūrėjas 2022 metais paskelbė vaizdo įrašą, kuris kartui ir visiems laikams atsakė į šį klausimą.

Rašiklio kamštelyje esanti skylutė (nuotr. tv3.lt fotomontažas)

Turbūt ne vienas pasiėmęs rašiklį į rankas bent kartą per gyvenimą yra susimąstęs, kam yra skirta skylutė rašiklio dangtelyje. Vis tik amerikiečių turinio kūrėjas 2022 metais paskelbė vaizdo įrašą, kuris kartui ir visiems laikams atsakė į šį klausimą.

REKLAMA
0

Trumpame vaizdo įraše Zachas paaiškino, kam reikalinga skylutė rašiklio dangtelyje. Pasirodo, kad daugelis nežino jos paskirties.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kam reikalinga skylutė?

Nors daugelis mano, jog skylutės dangteliuose susijusios su rašalo išsaugojimu ar padeda apsaugoti rašiklius, kad neišdžiūtų rašalas, tikroji jų paskirtis yra daug svarbesnė – saugumas, rašoma dailymail.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

„Rašiklių gamintojai privalo gaminti šias mažas skylutes, – sakė jis. – Jos leidžia orui patekti į kvėpavimo takus, jei žmogus netyčia prarytų dangtelį.“

REKLAMA

Kaip teigiama oficialioje „Bic“ svetainėje, skylutė rašiklio dangtelyje leidžia kvėpuoti net ir tuo atveju, jei dangtelis įstringa gerklėje.

Rašiklių kamšteliai (nuotr. stop kadras)

Šis vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 3,1 mln. peržiūrų, o žiūrovų reakcijos buvo įvairios – nuo nuostabos iki padėkų.  

„Dieve mano, ačiū! Nuo šiol būsiu atsargesnė. Bet net jei ir prarysiu – gerai žinoti, kad skylutė padės kvėpuoti!“ – komentavo viena žiūrovė.  

REKLAMA
REKLAMA

„Prisimenu, kaip vaikystėje vis kramtydavau tuos dangtelius“, – dalinosi kitas.  

„Tikėkimės, kad niekam taip nenutiks“, – rašė trečias.

Rašiklių gamintojai teigė, kad dangteliai gaminami pagal tarpautinius saugos standartus. Kai kurie jų turi specialias angas viršuje, kad sumažintų užspringimo riziką – ypač vaikams.  

Jungtinėse Valstijose kasmet užspringsta apie šimtą žmonių, tačiau nuo tada, kai gamintojai pradėjo kurti dangtelius su skylutėmis, šis skaičius sumažėjo.  

Vis dėlto tragedijų pasitaiko: 2007 m. 13-metis britas Benas Stirlandas užspringo rašiklio dangteliu ir, nepaisant medikų pastangų, mirė po dviejų dienų. 

Tai tapo liūdnu priminimu, kad net tokie iš pirmo žvilgsnio nekalti daiktai kaip rašikliai gali būti pavojingi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų