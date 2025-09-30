Matote šią skylutę ant rašiklių? Nustebsite, kam ji skirta

Trumpame vaizdo įraše Zachas paaiškino, kam reikalinga skylutė rašiklio dangtelyje. Pasirodo, kad daugelis nežino jos paskirties.
Kam reikalinga skylutė?
Nors daugelis mano, jog skylutės dangteliuose susijusios su rašalo išsaugojimu ar padeda apsaugoti rašiklius, kad neišdžiūtų rašalas, tikroji jų paskirtis yra daug svarbesnė – saugumas, rašoma dailymail.co.uk.
„Rašiklių gamintojai privalo gaminti šias mažas skylutes, – sakė jis. – Jos leidžia orui patekti į kvėpavimo takus, jei žmogus netyčia prarytų dangtelį.“
Kaip teigiama oficialioje „Bic“ svetainėje, skylutė rašiklio dangtelyje leidžia kvėpuoti net ir tuo atveju, jei dangtelis įstringa gerklėje.
Šis vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 3,1 mln. peržiūrų, o žiūrovų reakcijos buvo įvairios – nuo nuostabos iki padėkų.
„Dieve mano, ačiū! Nuo šiol būsiu atsargesnė. Bet net jei ir prarysiu – gerai žinoti, kad skylutė padės kvėpuoti!“ – komentavo viena žiūrovė.
„Prisimenu, kaip vaikystėje vis kramtydavau tuos dangtelius“, – dalinosi kitas.
„Tikėkimės, kad niekam taip nenutiks“, – rašė trečias.
Rašiklių gamintojai teigė, kad dangteliai gaminami pagal tarpautinius saugos standartus. Kai kurie jų turi specialias angas viršuje, kad sumažintų užspringimo riziką – ypač vaikams.
Jungtinėse Valstijose kasmet užspringsta apie šimtą žmonių, tačiau nuo tada, kai gamintojai pradėjo kurti dangtelius su skylutėmis, šis skaičius sumažėjo.
Vis dėlto tragedijų pasitaiko: 2007 m. 13-metis britas Benas Stirlandas užspringo rašiklio dangteliu ir, nepaisant medikų pastangų, mirė po dviejų dienų.
Tai tapo liūdnu priminimu, kad net tokie iš pirmo žvilgsnio nekalti daiktai kaip rašikliai gali būti pavojingi.
