TV3 naujienos > Žmonės

Nicole Kidman skiriasi su vyru: kartu praleido beveik 20 metų

2025-09-30 09:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 09:18

Ilgalaikė Holivudo garsioji pora – Nicole Kidman ir Keith Urban – pasuko skirtingais keliais, praneša keli šaltiniai.

Nicole Kidman ir Keith Urban (nuotr. SCANPIX)

Oskaro laureatė aktorė ir kantri muzikos žvaigždė išsiskyrė ir, kaip pirmadienį pranešė TMZ, nuo vasaros pradžios gyvena „atskirai“. Žurnalui People šaltinis taip pat patvirtino jų išsiskyrimą, teigdamas, kad Kidman „kovojo, bandydama išsaugoti santuoką“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

58-erių Kidman ir 57-erių Urbano atstovai pirmadienį iškart neatsakė į prašymus pakomentuoti situaciją.

Turi dvi dukras

Mylima kino tinklo AMC Theatres veidė Kidman ir „Grammy“ laureatas Urban susituokė 2006-ųjų birželį. Pora augina dvi paaugles dukras, kurios, kaip rašo TMZ, gyvena su aktore „nuo tada, kai Keith išėjo“.

Dainos Blue Ain’t Your Color atlikėjas šiuo metu yra koncertiniame ture „High and Alive“, kuris prasidėjo gegužę. Amerikos koncertų dalis baigsis spalį Nešvilyje, o 2026 m. kovą jis turėtų pradėti pasirodymus užsienyje.

Dalijosi bendromis nuotraukomis

Kidman birželį socialiniuose tinkluose minėjo 19-ąsias santuokos metines su Urbanu, pasidalijusi juodai balta jų nuotrauka užkulisiuose.

„Su jubiliejumi, mielasis“, – rašė ji prie jautrios „Instagram“ nuotraukos.

Urban, kuris jubiliejaus proga savo paskyroje nieko nepaskelbė, pastaruoju metu daugiausia „Instagram“ naudojo savo muzikinei veiklai reklamuoti. Gegužę jis dalinosi nuotraukomis, kuriose kartu su Kidman šventė savo pergalę Amerikos kantri muzikos apdovanojimuose.

Australai susituokė jaukioje ceremonijoje Sidnėjuje. Kidman anksčiau, nuo 1990 iki 2001 metų, buvo ištekėjusi už Mission: Impossible žvaigždės Tom Cruise. Kidman yra pirmoji Urban žmona.

Šiuo metu neaišku, ar sutuoktiniai kreipsis dėl oficialaus skyrybų proceso.

filme Bloga mergaitė
filme Bloga mergaitė
2025-09-30 09:32
pačiulpė jaunesniam ir dabar skiriasi
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
