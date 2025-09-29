Tarp „Hario Poterio“ žvaigždžių – pykčiai: drabstosi purvais internete

Nuo 2019 m. Rowling, 60 metų, labai aktyviai reiškė savo nuomonę šiuo klausimu, o daugelis jos „X“ įrašų buvo kritikuojami kaip transfobiški, todėl kilo nesutarimų su kai kuriais jos knygų ekranizacijų aktoriais, pranešė Mirror.
Emma Watson, 35 metų, pasaulinę šlovę pelnė 2001 m., kai buvo pasirinkta įkūnyti Hermioną Granger „Hario Poterio“ filmuose kartu su Danieliu Radcliffe’u. Nuo to laiko aktorė džiaugiasi tarptautine sėkme ir finansine gerove. Nepaisant skirtingų požiūrių, Emma neseniai teigė, kad vis tiek gali „branginti asmenį, su kuriuo turėjo asmeninės patirties, net jei požiūriai nesutampa“.
Negailėjo aštrių žodžių
Tačiau pirmadienį Rowling atmetė šį gestą, primindama visas privilegijas, kurias Emma turėjo dėl jos kūrybos, ir kritikavo aktorės supratimo trūkumą apie tikrą gyvenimą. Ji rašė X:
„Kaip ir kiti, kurie niekada nepatyrė suaugusiojo gyvenimo be turto ir šlovės, Emma turi tiek mažai tikro gyvenimo patirties, kad nežino, kokia yra neišmananti. Ji niekada neprivalės naudotis benamių prieglauda. Ji niekada nebus patalpinta mišrios lyties ligoninės skyriuje. Būtų stebuklas, jei ji kada nors būtų buvusi paprastame prekybos centro persirengimo kabinoje nuo vaikystės.“
Rowling detalizavo, kaip Emma gyveno saugioje aplinkoje, kurią paprastai užtikrina jos privilegijos:
„Jos viešasis tualetas yra vienvietis ir prie durų stovi apsaugos darbuotojas. Ar ji kada nors turėjo nusirengti naujai mišrios lyties persirengimo kambaryje savivaldybės baseine? Ar ji kada nors turės naudotis valstybės remiama lyties smurto pagalbos centru, kuris negali garantuoti tik moterims skirtos paslaugos?“
I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025
I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc
Prisiminė save
Autorė taip pat priminė savo paauglystės gyvenimo sunkumus ir skurdą:
„Ar turės dalintis kalėjimo kamera su vyru, kuris identifikuojasi kaip moteris? Aš nebuvau milijonierė būdama keturiolikos. Gyvenau skurde, rašydama knygą, dėl kurios Emma tapo garsia. Todėl suprantu, ką moterims ir merginoms reiškia jų teisių nuvertinimas, kuriame Emma taip entuziastingai dalyvavo, neturėdama mano privilegijų.“
Rowling taip pat atskleidė, kad gavo ranka rašytą žinutę iš Emmos, nors aktorė vis dar turi jos telefono numerį. Žinutėje buvo parašyta: „Labai gaila, ką tu išgyveni“, tačiau autorė teigė, kad viešas aktorės elgesys tik „dar labiau kurstė ugnį“.
„Tai buvo tuo metu, kai grasinimai man mirtimi, prievarta ir kankinimais pasiekė piką, o mano asmens saugumo priemonės turėjo būti žymiai sustiprintos. Nuolat jaudinausi dėl savo šeimos saugumo. Emma viešai dar labiau kurstė ugnį, tačiau manė, kad viena eilutė išreiškianti jos susirūpinimą gali įrodyti jos esminę užuojautą ir gerumą.“
Kalbėdama apie Emmos neseniai duotą interviu podcaste „On With Jay Shetty“, Rowling pabrėžė, kad nebūtų pasisakiusi viešai, jei aktorė nebūtų pakeitusi savo tonacijos:
„Didžiausia ironija ta, kad jei Emma nebūtų neseniai interviu pareiškusi, jog mane myli ir brangina, aš galbūt niekada nebūčiau tokia atvira.“
Rowling priminė, kad turi tokias pačias teises viešai reikšti savo nuomonę:
„Suaugusieji negali tikėtis prisijungti prie aktyvistų judėjimo, kuris reguliariai ragina žmogžudystes, ir tuo pat metu reikalauti buvusio draugo meilės tarsi tas draugas būtų jų motina. Emma turi teisę nesutikti su manimi ir viešai kalbėti apie savo jausmus – bet aš turiu tokias pačias teises, ir pagaliau nusprendžiau jas panaudoti.“
