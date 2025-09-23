Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

1 filmų „Haris Poteris“ žvaigždė nebuvo pakviesta į gerbėjų susitikimą: priežastis – netikėta

2025-09-23 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 17:55

Britų aktorė Jessie Cave, išgarsėjusi Lavandos Braun vaidmeniu „Hario Poterio“ filmuose, nebuvo pakviesta į vieną iš fanų skirtų renginių dėl jos paskyros platformoje „OnlyFans“.

„Harry Potter“ (nuotr. SCANPIX)

Britų aktorė Jessie Cave, išgarsėjusi Lavandos Braun vaidmeniu „Hario Poterio" filmuose, nebuvo pakviesta į vieną iš fanų skirtų renginių dėl jos paskyros platformoje „OnlyFans".

0

Kaip rašo mirror.co.uk, organizatoriai paaiškino, kad renginys skirtas šeimai, o ši platforma sukelia kitokias asociacijas.

„Man tai pasirodė keista, nes daugelis aktorių, dalyvaujančių tokiuose renginiuose, yra vaidinę atvirose scenose. O aš tiesiog žaidžiu su savo plaukais!“ – sakė aktorė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie naudojamą platformą pranešė prieš pusmetį

Ilgaplaukė žvaigždė apie savo paskyros sukūrimą pranešė dar pavasarį. Pasak jos, ten publikuojami „plaukų garsai“ ir „labai jausmingi dalykai“. Vėliau ji patikslino, kad jos turinys sulaukia dėmesio iš žmonių, turinčių plaukų fetišą, tačiau nėra atviras.

Kita priežastis prisijungti prie platformos buvo noras padengti skolas ir finansuoti namo remontą.

„Manęs neliūdina mintis, kad nebedalyvausiu fanų susitikimuose. Atsiranda nauja aktorių karta, kitas laikas. Tai dariau daugiau nei 15 metų ir esu dėkinga už visus prisiminimus“, – pridūrė Cave.

Neseniai režisierius Chris Columbus atvirai pakomentavo naują knygų serijos apie Harį Poterį adaptaciją ir skandalus, susijusius su rašytoja Joanne Rowling.

