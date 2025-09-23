1 filmų „Haris Poteris“ žvaigždė nebuvo pakviesta į gerbėjų susitikimą: priežastis – netikėta

Kaip rašo mirror.co.uk, organizatoriai paaiškino, kad renginys skirtas šeimai, o ši platforma sukelia kitokias asociacijas.
„Man tai pasirodė keista, nes daugelis aktorių, dalyvaujančių tokiuose renginiuose, yra vaidinę atvirose scenose. O aš tiesiog žaidžiu su savo plaukais!“ – sakė aktorė.
Apie naudojamą platformą pranešė prieš pusmetį
Ilgaplaukė žvaigždė apie savo paskyros sukūrimą pranešė dar pavasarį. Pasak jos, ten publikuojami „plaukų garsai“ ir „labai jausmingi dalykai“. Vėliau ji patikslino, kad jos turinys sulaukia dėmesio iš žmonių, turinčių plaukų fetišą, tačiau nėra atviras.
Kita priežastis prisijungti prie platformos buvo noras padengti skolas ir finansuoti namo remontą.
„Manęs neliūdina mintis, kad nebedalyvausiu fanų susitikimuose. Atsiranda nauja aktorių karta, kitas laikas. Tai dariau daugiau nei 15 metų ir esu dėkinga už visus prisiminimus“, – pridūrė Cave.
Neseniai režisierius Chris Columbus atvirai pakomentavo naują knygų serijos apie Harį Poterį adaptaciją ir skandalus, susijusius su rašytoja Joanne Rowling.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!