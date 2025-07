Dvi filmų apie Harį Poterį žvaigždės nubaustos už greičio viršijimą

35-erių E. Watson, kuri labai populiarioje filmų serijoje vaidino burtininko Hario Poterio draugę Hermioną Įkyrėlę, buvo nubausta už tai, kad praėjusių metų liepą pietrytiniame Banburyje 30 mylių per valandą (apie 50 km/h) greičio zonoje važiavo 38 mylių (61 km) per valandą greičiu.

Tuo metu 76-metė Zoe Wanamaker, suvaidinusi kvidičo trenerę Rolandą Krūminę filme „Haris Poteris ir išminties akmuo“ (Harry Potter And The Philosopher's Stone), greitį viršijo pietrytiniame Berkšyre. 40 mylių per valandą (64 km/h) greičio zonoje ji važiavo 46 mylių (74 km) per valandą greičiu.

Šios bylos buvo nagrinėjamos atskirai Hai Vikomo teisme.

Nė viena iš žvaigždžių nedalyvavo posėdžiuose. Teismas joms taip pat skyrė po 1 044 svarų sterlingų (1,2 tūkst. eurų) baudą.

E. Watson, kuri buvo sustabdyta vairuodama savo mėlyną „Audi“, studijuoja Oksfordo universitete. Jos advokatas teismui pareiškė, kad nors ji yra studentė, „ji gali sumokėti baudą“.