Klaidas aiškinęs Stanionio varžovas: „Jaučiuosi gerai“

„Tai buvo gera kova. Žinojau, ką sugeba mano varžovas. Jis visą kovą ėjo į priekį, spaudė mane. Galėjau pasistengti daugiau judėti po ringą ir labiau naudotis savo ilgesnių rankų pranašumu.
Jaučiuosi gerai. Taip, keletą kartų varžovas mane „prigavo“, bet dažniausiai jis man pataikydavo į rankas arba korpusą“, – spaudos konferencijoje sakė J. Makhense.
Paklaustas, ar norėtų su Egidijumi Kavaliausku kautis Kaune lapkričio 28 d., J. Makhense nusišypsojo ir sakė, kad dabar galvoja tik apie miegą ir laukiantį skrydį namo.
Vėliau afrikietis dar pasidalino žinute ir su savo sekėjais „instagram“ tinkle.
„Kokia įspūdinga tai buvo naktis! Tai buvo daugiau nei tik kova. Rezultatas ne toks, kokio norėjau, bet jaučiuosi palaimintas, jog gavau galimybę sudalyvauti visame šiame procese. Dėkoju visiems, kurie prie to prisidėjo, o svarbiausia – dėkoju Dievui už tai, kad sveikas grįžau pas šeimą“, – teigė J. Makhense.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!