Bragos turnyre Vilius Gaubas vietoje traumuoto varžovo susitiks su belgu

Šeštadienį po burtų traukimo buvo pranešta, kad lietuvis „Braga Open“ starte susitiks su 23-ejų olandų Guy den Oudenu (ATP-160). Visgi, pastarasis paskutinę akimirką organizatorius informavo, kad patyrė kairiojo kelio traumą, todėl turnyre nebestartuos.
Atsilaisvinusią V. Gaubo varžovo vietą užėmė kvalifikaciją įveikęs 25-erių Belgijos atstovas Buvaysaras Gadamauri (ATP-591).
B. Gadamauri pasiekimai profesionalų tenise – kuklūs. Jis ATP reitinge nėra buvęs aukščiau 515-os pozicijos ir nėra laimėjęs ITF vyrų vienetų turnyrų. ATP „Challenger“ turnyruose per karjerą B. Gadamauri toliausiai yra nukeliavęs iki aštuntfinalio.
Belgijos atstovas per profesionalo karjerą anksčiau buvo sutikęs 2 lietuvius: 2017 m. 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:2) išvargo pergalę prieš Henriką Traškiną, o 2019 m. 6:2, 0:6, 3:6 neatsilaikė prieš Lauryną Grigelį.
Šiemet B. Gadamauri jau penkiuose ITF turnyruose pasiekė pusfinalį, bet į finalą nėra patekęs nuo 2023 m.
V. Gaubui pergalė užtikrintų 6 ATP vienetų reitingo taškus ir 1535 eurus, o aštuntfinalyje jo lauktų buvusi 16-oji pasaulio raketė italas Marco Cecchinato (ATP-275) arba kvalifikaciją įveikęs prancūzas Lilianas Marmousez (ATP-359). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 950 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bragoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
