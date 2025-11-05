Mirė garsi aktorė: praėjo vos keli mėnesiai po jos vyro mirties

Aktorės dukra liūdną žinią paskelbė emocingame pareiškime pirmadienį.
„Mano nuostabi herojė ir didžiausia dovana – mano mama Diane Ladd – iškeliavo šį rytą, man esant šalia jos, jos namuose Ojajuje, Kalifornijoje“, – rašoma Lauros pranešime.
„Ji buvo nuostabi dukra, mama, močiutė, aktorė, menininkė ir empatiška siela, kokią galėjo sukurti tik sapnai. Mes buvome palaiminti ją turėdami. Dabar ji skrenda su savo angelais“, – užbaigė aktorė.
„Oskarui“ nominuotai Diane Ladd buvo 89-eri, pranešė The Shottish Sun.
Aktyvi iki paskutinių dienų
Diane, atrodo, nesiruošė lėtinti tempo – paskutinis jos įrašas socialiniuose tinkluose atskleidė naujausią projektą.
Rugsėjį aktorė „Instagram“ paskelbė reklaminę nuotrauką iš savo naujo filmo The Last Full Measure, kuris visai neseniai pasirodė įvairiose platformose.
Diane taip pat pasidalijo kadru iš vienos filmo scenos, kurioje vaidino kartu su Christopheriu Plummeriu.
Tragiška netektis
Diane mirtis įvyko vos po dviejų mėnesių po to, kai netikėtai mirė jos vyras Robertas Charlesas Hunteris.
Buvęs „PepsiCo“ generalinis direktorius Robertas mirė rugpjūtį, būdamas 77-erių, lankydamasis pas šeimą Fort Vorthe, Teksase.
Tai buvo trečioji Diane santuoka – anksčiau ji buvo ištekėjusi už Lauros tėvo Bruce’o Derno (1960–1969) ir verslininko Williamo Shea jaunesniojo (1973–1976).
Diane ir Robertas susipažino Sedonoje, Arizonoje, o susituokė 1999 metais.
Pora įkūrė bendrą filmų gamybos kompaniją, nors Diane geriausiai žinoma dėl savo įspūdingų pasirodymų ekrane.
Misisipės valstijoje gimusi aktorė buvo tris kartus nominuota „Oskarui“ už vaidmenis filmuose Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974), Wild at Heart (1990) ir Rambling Rose (1991).
Diane Ladd paliko dukrą Laurą ir du anūkus – Ellery bei Jaya Harper.
