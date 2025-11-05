 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė garsi aktorė: praėjo vos keli mėnesiai po jos vyro mirties

2025-11-05 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 20:40

Laura Dern motina Diane Ladd mirė sulaukusi 89-erių – „Oskarui“ nominuota aktorė anapilin iškeliavo vos po dviejų mėnesių nuo savo vyro mirties.

Žvakė (tv3.lt fotomontažas)

Laura Dern motina Diane Ladd mirė sulaukusi 89-erių – „Oskarui“ nominuota aktorė anapilin iškeliavo vos po dviejų mėnesių nuo savo vyro mirties.

REKLAMA
0

Aktorės dukra liūdną žinią paskelbė emocingame pareiškime pirmadienį.

„Mano nuostabi herojė ir didžiausia dovana – mano mama Diane Ladd – iškeliavo šį rytą, man esant šalia jos, jos namuose Ojajuje, Kalifornijoje“, – rašoma Lauros pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ji buvo nuostabi dukra, mama, močiutė, aktorė, menininkė ir empatiška siela, kokią galėjo sukurti tik sapnai. Mes buvome palaiminti ją turėdami. Dabar ji skrenda su savo angelais“, – užbaigė aktorė.

REKLAMA
REKLAMA

„Oskarui“ nominuotai Diane Ladd buvo 89-eri, pranešė The Shottish Sun.

Aktyvi iki paskutinių dienų

Diane, atrodo, nesiruošė lėtinti tempo – paskutinis jos įrašas socialiniuose tinkluose atskleidė naujausią projektą.

REKLAMA

Rugsėjį aktorė „Instagram“ paskelbė reklaminę nuotrauką iš savo naujo filmo The Last Full Measure, kuris visai neseniai pasirodė įvairiose platformose.

Diane taip pat pasidalijo kadru iš vienos filmo scenos, kurioje vaidino kartu su Christopheriu Plummeriu.

Tragiška netektis

Diane mirtis įvyko vos po dviejų mėnesių po to, kai netikėtai mirė jos vyras Robertas Charlesas Hunteris.

REKLAMA
REKLAMA

Buvęs „PepsiCo“ generalinis direktorius Robertas mirė rugpjūtį, būdamas 77-erių, lankydamasis pas šeimą Fort Vorthe, Teksase.

Tai buvo trečioji Diane santuoka – anksčiau ji buvo ištekėjusi už Lauros tėvo Bruce’o Derno (1960–1969) ir verslininko Williamo Shea jaunesniojo (1973–1976).

Diane ir Robertas susipažino Sedonoje, Arizonoje, o susituokė 1999 metais.

Pora įkūrė bendrą filmų gamybos kompaniją, nors Diane geriausiai žinoma dėl savo įspūdingų pasirodymų ekrane.

Misisipės valstijoje gimusi aktorė buvo tris kartus nominuota „Oskarui“ už vaidmenis filmuose Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974), Wild at Heart (1990) ir Rambling Rose (1991).

Diane Ladd paliko dukrą Laurą ir du anūkus – Ellery bei Jaya Harper.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų