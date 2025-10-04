Lietuviui uždraudė dirbti autobuso vairuotoju: užteko vos vieno sveikatos sutrikimo

Apie tai, kokių pasekmių gali turėti negydomas riešo kanalo sindromas naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ plačiau papasakojo ortopedas S. Sereika.
Londone gyvenančiam autobuso vairuotojui uždraudė vairuoti
Šią ligą atpažinti nesunku, nes jos simptomai tokie ryškūs, kad neretai žmonės įtaria šią diagnozę dar prieš kreipdamiesi į specialistą, perskaitę informaciją internete.
Pasak mediko, pirmiausiai šis sveikatos sutrikimas gali sutrikdyti miegą, o vėliau pradeda kenkti ir darbui.
„Pagrindinis simptomas yra, kad būtent naktį tirpsta ir skauda pirštus. Tai gali pasireikšti naktį, paryčiais, o vėliau, kai liga progresuoja, dienos metu. Žmonės neišsimiega ir tai juos labai vargina <...>. Trukdo ir darbo metu, vairuojant reikia pastoviai keisti rankos padėtį, dirbant kompiuteriu taip pat. Ir jeigu dar ta liga toliau progresuoja, tai tada gali pradėti nykti ir plaštakos raumenys. Tada sutrinka ir plaštakos miklumas, gali daiktai kristi iš rankų, gali sagas būti sudėtinga užsisegti, monetas kasoje surinkti ir visi tokie smulkūs darbai“, – signalus, kada būtina sunerimti, aiškino S. Sereika.
Jis pateikė pavyzdį, kaip Londone gyvenantis lietuvis dėl šios ligos netgi turėjo ieškotis kito darbo.
„Įsiminė labai vienas pacientas, kuris Londone vairuoja tą dviejų aukštų raudoną autobusą. Ir dėl šitos diagnozės jam uždraudė dirbti savo darbą. Nes tai pavojinga ir gali vairuotojui dėl tos funkcijos sutrikimo įvykti kažkokia klaida ir avarija. Lietuvoje dar nėra taip akcentuojama, nesu matęs nė vieno paciento, kurį atsiųstu darbdavys dėl to, kad jis negali dirbti, bet manau, kad tai tik laiko klausimas“, – sakė ortopedas.
Dažnai ir profesinė liga
Gydytojas ortopedas traumatologas teigia, kad riešo kanalo sindromo progresavimui įtakos turi darbas – ypač toks, kuris reikalauja monotoniškų judesių.
„Mūsų pacientai yra konditerės, virėjos, siuvėjos. Aišku, ne tik jos, bet turi tokio dėsningumo šios profesijos, nes joms kasdien reikia daryti tuos pačius monotoniškus rankų judesius. Dėl to, kalbant apie riešo kanalo sindromą, tas nervas yra pastoviai spaudžiamas, traumuojamas“, – sako pašnekovas.
Simonas Sereika įvardija, kad dažniausiai ši liga vargina 40–60 metų moteris. Spėjama, kad tam įtakos gali turėti moteriški hormonai, kadangi šiame amžiuje vyksta hormoniniai pokyčiai. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad dažniau su šia problema susiduria ir nėščios ar ką tik pagimdžiusios moterys, o tokioms pacientėmis padėti, kaip sako gydytojas, nėra labai lengva – nėščioms moterims negalima daryti operacijos, skirti kai kurių vaistų.
Ar su pelytėmis ofisuose dirbantys žmonės dažniau susiduria su riešo kanalo sindromu? Kaip atliekama operacija ir kokiems pacientams „atsistatymas“ trunka ilgiau? Atsakymai į šiuos klausimus – laidoje „Sveikatos DNR“, kurią rasite teksto viršuje.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Laidos ir pašnekovo pristatymas
00:40 Kas yra riešo kanalo sindromas ir kokie jo simptomai?
04:30 Kada ši liga trukdo darbui ir kokie darbai turi įtakos jos vystymuisi?
06:45 Gydytojas įvardijo, kokie žmonės dažniausiai susiduria su riešo kanalo sindromu
09:10 Ligos diagnozavimas ir gydymas
15:52 Kaip atrodo riešo kanalo operacija ir atsistatymas po jos?
22:55 Gydytojas papasakojo, kokie pavojai kyla ignoruojant ligą
25:00 Kas gali padėti pajutus pirmuosius simptomus?
