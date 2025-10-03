Šis produktas padeda sumažinti kraujo krešulių riziką: vadina aukso gysla

Rugsėjį sunoksta dar viena uoga, kuri yra neišsenkantis naudingųjų medžiagų šaltinis: antioksidantų, mineralų, vitaminų, riebalų rūgščių, amino rūgščių bei mikroelementų.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Mažina kraujo krešulių susidarymo riziką
Neseniai atlikti moksliniai tyrimai atskleidė dar vieną šaltalankio savybę – jis gali mažinti trombocitų aktyvumą ir stabdyti kraujo krešulių susidarymą.
Rezultatai rodo, kad šaltalankis gali būti perspektyvus natūralių antiagregantų šaltinis, kurie ateityje padėtų širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikai.
Be to, reguliariai vartojant šią uogą galima sustiprinti organizmo apsaugines jėgas tiek suaugusiems, tiek vaikams, taip pat sumažinti kraujospūdį, stresą, sustiprinti kraujagysles, sumažinti nervinę įtampą, pagerinti miegą ir pan. Naudingos yra visos uogos dalys: minkštimas, sėklos, sultys, aliejus. Ji turi daugiau nei 190 naudingų junginių.
Tačiau šaltalankio uogos turi kontraindikacijų. Jos negalima vartoti sergant pankreatitu, cholecistitu, hepatitu arba turint inkstų akmenligę.
Anksčiau rašėme apie slyvų naudą. Šie vaisiai naudingi gydant ir profilaktiškai apsaugant nuo įvairių ligų, įskaitant virškinimo sutrikimus, širdies ir kraujagyslių ligas bei osteoporozę. Jie gerina žarnyno darbą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!