Paaiškėjo, ar jau nurimo šią savaitę alinusi magnetinė audra: įsidėmėkite

Pažvelgus į meteoagent.com duomenis, galima matyti, kad šiandien, spalio 3-iąją, magnetinė audra sieks 5 balus.
Vis tik jau rytoj magnetinė audra nebėra numatoma, o geomagnetinio lauko intensyvumas sieks 4,3 balo.
Sekmadienį, spalio 5-ąją, magnetinė audra taip pat nėra numatoma. Geomagnetinio lauko intensyvumas pasieks dar mažesnį balų skaičių – vos 3,7.
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) trijų artimiausių dienų prognozėje rodoma, kad šiandien magnetinė audra jau praeityje. Nakties metu magnetinė audra siekė 4,67 balo, tačiau dienos eigoje geomagnetinio lauko intensyvumas svyruos tarp 4 ir 3,33 balo.
Rytoj, spalio 4-ąją, magnetinė audra taip pat nėra numatoma. Pranešama, kad geomagnetinio lauko intensyvumas nuo 4,33 balo nukris iki 2,67 balo.
O štai poryt, spalio 5-ąją, magnetinės audros taip pat nebus. Intensyvumas nuo 3,67 balo nukris iki vos 3 balų, kas nėra sveikatai pavojinga prognozė.
Magnetinių audrų poveikis sveikatai
Kaip naujienų portalui tv3.lt anksčiau teigė šeimos gydytojas Irmantas Aleksa, magnetinės audros – tai saulės magnetinio lauko aktyvumo padidėjimas.
Saulė išskiria daugiau magnetinės energijos, kuri gali veikti visą saulės sistemą, o kadangi žemė nėra taip toli nuo saulės, todėl poveikis iš tiesų juntamas.
„Jeigu balai siekia 3, tai saulės magnetinis laukas yra normalus, jeigu 4-5, tai yra jau riba, o jeigu skaičiai didesni, reikėtų sunerimti. Paprastai žmonės ateina vedini psichogeninių skundų, padidėjusiu kraujospūdžiu, galvos skausmų ir paūmėjusios migrenos“, – aiškino jis.
I. Aleksos teigimu, magnetinės audros dažniausiai paveikia kraujagysles – jos susitraukinėja, atsipalaiduoja, jose jaučiama padidėjusi įtampa: „Tai gali būti siejama su stresu, nervingumu, didėja kraujospūdis.“
„Aš visada rekomenduoju stebėti savo būklę prieš audrą, per ją ir po įvykio. Būklę būtina prižiūrėti ne vien saulės magnetinių audrų metu.
Vis tik, pastebime, kad pacientams tikrai atsiranda prieširdžių virpėjimai. Juo visada būtina reaguoti, kreiptis į gydymo įstaigą“, – taip pat pridūrė jis.
Didesnė rizika susidurti su magnetinių audrų poveikiu kyla ir turintiems antsvorio, vyresnio amžiaus asmenims, taip pat turintiems psichologinių problemų.
Magnetinės audros poveikį sveikatai dažnai išduoda šie simptomai: galvos svaigimas ir skausmas; pykinimas; silpnumas ir mieguistumas; padidėjęs kraujospūdis; raumenų ar sąnarių skausmai ir t. t.
Tyrimai rodo, kad esant magnetinėms audroms, padaugėja infarkto ir insulto atvejų. Teigiama, kad siautėjant magnetinėms audroms šių būklių atvejų padaugėja maždaug 20 proc., rašo europeantimes.news.
Galvos skausmą ar tachikardiją bei kitus simptomus gali sukelti ir daugybė kitokių priežasčių. Pavyzdžiui, pasikeitęs atmosferos slėgis taip pat gali daryti įtaką savijautai.
Magnetinės audros – kaip apsisaugoti?
Magnetinių audrų laikotarpiu hipertenzija sergantys žmonės turėtų gerti daugiau vandens ir sumažinti suvartojamos druskos kiekį, nes druska sulaiko skysčius organizme ir dėl to padidėja kraujospūdis.
Pablogėjus savijautai dėl magnetinės audros poveikio gali padidėti ne tik kraujospūdis ar sumažėti darbingumas, tačiau ir paūmėti nerimas, lėtinės ligos ar net alergijos.
Be to, norint jaustis geriau ir apsaugoti sveikatą, vyraujant magnetinėms audroms patariama valgyti mažiau greito, riebaus, kepto, sūraus ar aštraus maisto. Vietoj to raginama valgyti daugiau vaisių ir daržovių.
Taip pat patariama atsisakyti žalingų įpročių – nerūkyti, nevartoti alkoholio, be to, rekomenduojama atsisakyti kavos, ją geriau keiskite žaliąja ar žolelių arbata.
