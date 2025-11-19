 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius teisinasi: „Neatstovavau „Fegdos“ interesų“

2025-11-19 12:10 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 12:10

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) pradėjus informacijos patikslinimą dėl aplinkybių, susijusių su įmonės „Fegda“ atliktais kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbais, bendrovėje dirbęs Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, jog niekada neatstovavo šios bendrovės interesų centrinės valdžios institucijose. 

Mindaugas Sinkevičius BNS Foto

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) pradėjus informacijos patikslinimą dėl aplinkybių, susijusių su įmonės „Fegda“ atliktais kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbais, bendrovėje dirbęs Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, jog niekada neatstovavo šios bendrovės interesų centrinės valdžios institucijose. 

REKLAMA
5

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Niekada nei pats, nei tiesiogiai, nei per trečiuosius asmenis neatstovavau „Fegdos“ interesų jokiose centrinės valdžios institucijose“, – trečiadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, STT pradėjo informacijos patikslinimą dėl buvusios krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės teiginių apie aplinkybes, kurios susijusios su įmonės „Fegda“ atliktais kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbais.

REKLAMA

Naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.

Žiniasklaidai paviešinus šią informaciją, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o ministrės pareigas tuomet dar ėjusi D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.

Visgi iš pareigų pasitraukusi D. Šakalienė paskelbė, kad ministerijoje šios idėjos atsisakyta, tuo metu naujasis ministras Robertas Kaunas teigė su situacija iki galo dar nesusipažinęs.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų