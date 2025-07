Šie žmonės ilsisi ilgiau: kas gali gauti prailgintas ar papildomas atostogas?

Darbo kodekse nurodoma, kad kiekvienam darbuotojui turi būti suteiktos ne mažiau kaip 20 darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip 24 darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos.

Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos.

Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus ir jų laikotarpiu darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis

Visgi yra įvairių profesijų, kurių atstovai džiaugiasi prailgintomis atostogomis. Taip pat kai kuriais atvejais darbuotojai gali gauti papildomas atostogų dienas.

Kas atostogauja ilgiau?

Kai kurių kategorijų darbuotojai turi teisę į prailgintas atostogas.

Pavyzdžiui, pedagogams bei kitiems mokslo institucijų darbuotojams priklauso 40 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 48 darbo dienos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) atostogų.

Nemažai tokių atvejų yra ir sveikatos priežiūros srityje. Sveikatos priežiūros darbuotojai atostogauja 26–28 darbo dienomis ilgiau, priklausomai nuo darbo pobūdžio (skubi pagalba, chirurgija, priverstinis gydymas ir kt.).

Tuo metu socialinių paslaugų darbuotojams ir psichologams skiriama 25–30 papildomų laisvų darbo dienų (5–6 savaitės), priklausomai nuo įstaigos ir darbo specifikos.

Farmacijos specialistai, jūrininkai, žvejai, branduolinės energetikos darbuotojai gauna 25–30 papildomų atostogų dienų.

Dirbantys su jonizuojančia spinduliuote ar gyvūnų patologija – iki 36 darbo dienų (6 savaitės), priklausomai nuo rizikos lygio.

Orlaivių pilotai ir „Oro navigacijos“ darbuotojai atostogauja 35–41 darbo diena daugiau.

Kaip ir kam skiriamos papildomos atostogos?

Daugiau atostogų dienų gali ir žmonės, kurie atitinka kriterijus papildomoms atostogoms gauti.

Pavyzdžiui, papildomos atostogos suteikiamos už ilgalaikį darbą darbuotojams, kurie toje pačioje darbovietėje turi daugiau kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą. Už tai asmeniui suteikiamos 3 darbo dienų papildomos atostogos.

Už kiekvienus tolesnius 5 metus toje pačioje darbovietėje pridedama dar po 1 darbo dieną.

Taip pat papildomų atostogų dienų gali gauti darbuotojai, kurie dirba kenksmingomis sąlygomis.

Pavyzdžiui, jei asmuo dirba tokioje aplinkoje, kur nepavyksta pašalinti sveikatai kenksmingų veiksnių iki leistinų ribų, jam suteikiamos iki 5 darbo dienų papildomų atostogų. Konkretus dienų skaičius priklauso nuo to, kiek procentų darbo laiko per metus dirbta tokioje aplinkoje (pvz., dirbant 81–100 proc. laiko – 5 dienos).

Be to, papildomai 2 darbo dienas atostogauti gali darbuotojai, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio, atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis ar susijęs su keliavimu, jeigu toks darbas sudaro ne mažiau kaip pusę viso darbo laiko per metus.

Pabrėžiama, kad vienam darbuotojui gali būti suteikiamos tik vieno pagrindo papildomos atostogos.

Papildomų atostogų dienos gali būti prijungtos prie kasmetinių atostogų arba suteikiamos atskirai.

Pasitaiko ir tokių atvejų, kad vienam asmeniui priklauso ir prailgintos, ir papildomos atostogos. Tokiais atvejais darbuotojas privalo pasirinkti arba pailgintas atostogas, arba papildomas atostogas, kurios pridedamos prie kasmetinių pagal nustatytą tvarką.