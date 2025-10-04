Vilniuje dujomis apipurkšti 5 dviratininkai: „Jaunuolis vairavo, o jauna mergina purškė“

Saulėtekio alėjoje, Vilniuje, dviračius minantys vyrai iš šalia važiuojančio „Toyota“ automobilio buvo apipurkšti dujomis. Šį vaizdą prieš porą savaičių užfiksavo „Minam100“ bendruomenės nariai.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Jaunuolis vairavo, o jauna mergina purškė, kažką rėkavo“, – komentavo dviratininkas Gediminas Degutis.
5 nukentėję dviratininkai tikina, kad niekam netrukdė, mat važiavo autobusų juosta.
„Visi iki vieno toje grupėje važiavę gavome savo dujų porcijas“, – sakė pastarasis dviratininkas.
Vyrams prireikė kreiptis ir į medikus, o juos nupurškusiems chuliganams gresia baudžiamoji atsakomybė.
„Vairuotojai pasiskirstę turbūt į tokius mėgstančius dviratininkus ar kitas transporto priemones, esančias kelyje ir tie, kurie jų ne tai, kad nemėgsta, bet nekenčia“, – aiškino G. Degutis.
Prieš netvarkingus kelius protestuoti susirinko būrys prie savivaldybės
Nors Vilniaus gatvės tvarkosi ir gražinasi, bet dalis gatvių išraustos ir tapusios grioviais bei kliūtimis norintiems pereiti per perėją ar įlipti į autobusą.
O štai, kad Vilniaus miesto savivaldybė nemėgsta nei dviratininkų, nei pėsčiųjų manė ir į piketą prie savivaldybės susirinkę dviratininkų ir pėsčiųjų asociacijų atstovų būrelis. Anot jų, situacija prie naujojo mero sostinėje blogėja – šaligatvių ir gatvių gražinimo metu pėstieji, matyt, turėtų laipioti medžių viršūnėmis.
„Keičiami bortai, perasfaltuojamos gatvės, šaligatviai netvarkomi ir tų remontų metų šaligatviai yra tiek perkasti, kad žmonės nustojo vaikščioti, nes per purvyną vaikščioti nėra didelio malonumo“, – piktinosi Lietuvos dviratininkų bendrijos ir pėsčiųjų asociacijos atstovas Eduardas Kriščiūnas.
Ir išties pereiti per perėją Kareivių ir Kalvarijų gatvių sankryžoje gali tapti tikru iššūkiu, ypač, jeigu turite sveikatos problemų, nes turite arba žengti platų žingsnį, arba šokinėti per griovį, arba tiesiog jame stovėti.
„Čia taip jau iškasta, kad...Eikš, Juozai. Nei ten, nei ten pereiti. Duok ranką“, – sakė pagyvenusi moteris savo vyrui, kurie bandė perlipti per griovį, kad pereitų per perėją.
Ką apie tokias kelių sąlygas mano praeiviai?
Palei kelią, ant šaligatvio iškastas griovys tikras nepatogumas vilniečiams – kai kurie net nesupranta, kur jiems eiti – keliauja važiuojamąja dalimi. Vargas ne tik pereiti kelią – keblu įlipti ir autobusą. Tiesa, stotelėje bent žvyro papilta.
„Kaip senam žmogui, tai čia labai kliūva.“
„Kur perėjos ir kai iš autobuso išlipi, tai tos vietos tokios nesaugios, o šiaip aplamai tiesiog turbūt reikia pakentėti.“
„Blogai. Jau mėnesį laiko.“
O vyrai dirbti tikrai neskuba – vienas įlipęs į duobę, kitas – tupi šalia. Tik pamatę kameras, darbininkai bando imituoti darbą, pajudina vamzdžius.
Į protestuotojus iš savivaldybės nereagavo niekas
„Mere, administracijos direktoriau, išeikite, kažką pasakykite“, – prašė E. Krisčiūnas.
Bet nei meras, nei kitas Vilniaus valdų viršininkas nei su piketuotojais, nei su žurnalistais pasikalbėti neišeina. Visoje savivaldybėje neatsirado žmogaus, atsakingo nei už tvarką remontuojant gatves, nei tiesiant dviračių takus. Savivaldybė žurnalistus siunčia pas „JUDU“, savivaldybei pavaldžias susisiekimo paslaugas. Esą jie turėtų aiškintis visuomenei, kodėl neužtikrinamas pėsčiųjų saugumas gatvių bei šaligatvių remontų metu.
„Turėtų būti įrengta pėstiesiems apeiti, praeiti tą remonto teritoriją ir atskiri takai visada būna numatyti. Jeigu taip nėra, tai gali būti, kad reikia kalbėtis su rangovais, gal jie dar neįrengė, gal tas įrengimas tik vyksta ir būtent šią situaciją spręsti“, – komentavo „JUDU“ transformacijos vadovas Jonas Damidavičius.
O tai kas tuomet turi prižiūrėti, kad rangovai vykdytų savo įsipareigojimus?
„Atsakinga savivaldybė. Jos specialistai ir koordinuoja darbus“, – tikino J. Damidavičius.
Piketuotojai nori, kad savivaldybė platintų ne tik pažadus, bet ir takus. Esą savivaldybė tvarkydama dviračių takus ir gatves nesilaiko darnaus judumo ir bendrų miesto planų, o užsiima euro remontu ir skatina dviračių eismą šaligatviais.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
