Startuoja jau tradicine tampanti informacinė kampanija „Jokio skirtumo, su ar be negalios. Durys atviros visiems“

Ši Agentūros inicijuota informacinė kampanija vyksta jau nebe pirmus metus ir ją galima vadinti kasmetine. Šiemet jos tikslas – ne tik mažinti diskriminaciją žmonių su negalia atžvilgiu, didinant visuomenės supratimą apie žmonių, turinčių negalia, įtrauktį, bet ir informuoti apie negalios nustatymą, pagalbos planų sudarymą bei vykdomą negalios politiką. Taip pat informuoti visuomenę apie atviras ir visiems prieinamas paslaugų teikimo, darbo vietas.
Šios informacinės kampanijos startas – spaudos konferencija Vilniuje spalio 1 d., 11.00 val., Agentūroje, kurios metu bus pristatytas specialiai atliktas visuomenės nuomonės tyrimas ir apklausos socialiniuose tinkluose rezultatai, atskleidžiantys šalies gyventojų informuotumą apie naują negalios nustatymo tvarką ir pagalbos teikimą „vieno langelio“ principu, jų žinias apie atsakingas institucijas bei praktinį pasirengimą. Jos metu ekspertai pasidalins informacija, su kokiais iššūkiais dažniausiai susiduria žmonės, turintys matomas ir nematomas negalias.
Norint pasiekti kuo platesnę auditoriją, kampanijos metu visuomenė bus šviečiama informaciniais straipsniais apie vykdomas priemones, skirtas asmenų su negalia įtraukčiai, kurie bus publikuojami viename didžiausių naujienų portalų www.tv3.lt. Taip pat jie bus parengti ir lengvai suprantama kalba, kad svarbi informacija pasiektų ir žmones, turinčius intelekto negalią ar skaitymo sunkumų. Vienoje didžiausių šalies televizijų – BTV – visą mėnesį suksis specialiai sukurti socialinės reklamos klipai, atskleidžiantys įtraukties svarbą ir realias žmonių istorijas. Visa tai bus galima rasti ir oficialioje kampanijos paskyroje „Jokio skirtumo“ socialiniame tinkle Facebook: https://www.facebook.com/JokioSkirtumoIniciatyva.
Na, o š. m. spalio 6 d. ir 28 d. Vilniuje, viešbutyje „Hilton“, vyks du hibridiniai – konsultaciniai renginiai, kuriuose per specialias klausimų-atsakymų sesijas, gyvai ir nuotoliniu būdu dalyvaujantys žmonės, turintys negalią, jų artimieji bei visi kiti gyventojai galės klausti ekspertų to, kas jiems svarbu, ir išgirsti rūpimus atsakymus iš pirmų lūpų. Klausimus galima užduoti ir iki renginio. Tai visi norintieji galės padaryti slido.com platformoje. Renginiuose lauks ir dalykiniai ekspertų pranešimai apie negalios vertinimą, klausimynų pildymą, valstybės pagalbą žmonėms, turintiems įvairias negalias. Detalesnė informacija apie renginį ir kaip registruotis, norint dalyvauti, čia: https://www.facebook.com/events/1500293144723248.
Viena iš kampanijos veiklų – tęsti darbdavių, kurių durys atviros visai visuomenei, įtraukimą. Tad į kampaniją bus įtraukta ne mažiau kaip 20 darbdavių iš verslo sektoriaus, kurie savo teikiamas paslaugas, siūlomus produktus pritaiko žmonėms, turintiems negalią, ir įdarbina žmones, turinčius įvairias matomas ir nematomas negalias. Darbdaviai žymės savo socialinių tinklų paskyras ir darbo skelbimus „Jokio skirtumo“ rėmeliu-logotipu, kalbės apie prieinamas darbo vietas ir paslaugas.
Itin svarbus akcentas – vizualinis elementas: simbolinės spalvingos durys su informacinės kampanijos šūkiu ir šalia jų esantis takelis. Durys ir takas – tai stiprios metaforos, kurios veikia kartu: durys kviečia įeiti, būti priimtam, o takas – bendras kelias, kuriuo galime eiti visi, nors žengiame skirtingais žingsniais. Tokia meninė instaliacija keliaus per skirtingas Lietuvos vietas, pasitiks hibridinių renginių dalyvius, kvies fotografuotis, žymėti iniciatyvą socialiniuose tinkluose.
Pasak Agentūros vadovės Eglės Čaplikienės, ši informacinė kampanija iš ankstesnių išsiskiria tuo, kad pristato ne tik pačią įtraukties idėją, bet ir yra orientuota į pokyčių negalios nustatymo srityje pristatymą: negalios vertinimo sistemos atnaujinimą, individualių pagalbos planų sudarymą ir paslaugų teikimą vieno langelio principu.
„Siekiame ne tik skleisti žinią apie asmenų, turinčių negalią, įtrauktį, bet ir paskatinti realų visuomenės įsitraukimą. Taip pat parodyti realios pagalbos galimybes bei tam skirtas priemones: nuo vieno langelio principu teikiamų paslaugų iki būsto pritaikymo, techninės pagalbos priemonių ar pagalbos ieškant darbo. Tai – konkretūs sprendimai ir pokyčiai, leidžiantys žmonėms su negalia gyventi savarankiškiau, dalyvauti visuomenėje lygiateisiškai. Kviečiu organizacijas ir žmones, kuriems įtrauktis yra svarbi, būti aktyviais bei jungtis prie šios iniciatyvos – dalyvauti renginiuose, drąsiai ir aktyviai domėtis naujovėmis, dalintis savo pastebėjimais, fotografuotis prie kampanijos instaliacijų. Juk kuo daugiau bendrystės – tuo atviresnis kelias į įtraukią visuomenę“, – sako E. Čaplikienė.
Pokyčiai matomi ir džiugina
Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Indrė Širvinskaitė pabrėžia, kad kuo labiau stiprinamas visuomenės supratimas apie įtrauktį ir viešinamos negalios politikos priemonės, tuo lengviau žmonėms, turintiems negalią, gyventi pilnavertį gyvenimą – dirbti, būti savarankiškiems, aktyviai dalyvauti visuomenėje.
„Asmenų su negalia teisių konvencijos 8 straipsnis įpareigoja valstybes didinti visuomenės informuotumą apie žmonių, turinčių negalia, teises ir orumą. Visuomenės švietimo apie negalią tikslas – naikinti neigiamus stereotipus, išankstines nuostatas, kurie kuria žalingą praktiką. Visuomenės informavimo kampanijos – tai viena priemonių, kuri gali skatinti pagarbą žmonėms, turintiems negalią, ir didinti jų įtrauktį. Galutinis tikslas – kad visuomenė matytų žmones, turinčius negalią, kaip lygiaverčius“, – teigia I. Širvinskaitė.
Ji pastebi, kad pastangos didinti įtrauktį ir su tuo susiję pokyčiai kasmet tampa vis ryškesni, o tai labai džiugina.
„Labai gaila, kad žmonių su negalia skurdo lygis Lietuvoje toks aukštas, tai atspindi sisteminę šių žmonių atskirtį ir nuolat patiriamą diskriminaciją. Visose srityse dar yra ką nuveikti, kad žmonės su negalia galėtų pilnavertiškai įsitraukti į visuomenės gyvenimą, bet smagu, kad teigiami pokyčiai – jau matosi. Įvairios iniciatyvos, taip pat ir informacinės kampanijos, skirtos žmonių, turinčių negalią, įtraukčiai didinti, yra itin svarbios, nes leidžia ir platesnei visuomenei suprasti viso to svarbą, o taip pat gali įkvėpti ir žmones, turinčius negalią“, – pažymi I. Širvinskaitė.
Svarbiausia – išlikti aktyviems ir nelikti abejingiems
Jungtis prie iniciatyvų bei dalyvauti renginiuose, kurie skirti didinti visuomenės supratimą apie įtrauktį, skatina ir Lietuvos paraplegikų asociacijos prezidentas Juozas Bernatavičius.
Pasak jo, bet kokios kampanijos, jei tik jos skirtos diskriminacijos mažinimui, yra reikalingos ir sveikintinos.
„Visas organizacijas, darbdavius bei tuos, kuriems rūpi asmenų, turinčių negalią įtrauktis, kviečiu nelikti abejingais bei dalyvauti su tuo susijusiose iniciatyvose ir renginiuose. Juk tokios iniciatyvos kaip Agentūros inicijuota bei kartu su partneriais įgyvendinama informacinė kampanija, suteikia visuomenei daug naudingos informacijos bei supažindina su įtraukties dėka atsiveriančiomis galimybėmis“, – sako jis.
Kaip pastebi J. Bernatavičius, informacinių kampanijų, kurios skirtos diskriminacijos mažėjimui bei žmonių turinčių negalią, įtraukties didinimui, su laiku tik daugėja. Kita vertus, pasak jo, itin svarbu suprasti, kad požiūris į asmenis, turinčius negalią, išties keičiasi tik tada, jei kampanijos yra plačiai viešinamos.
„Ne veltui sakoma – pasikalbėkime ir visos problemos bus išspręstos. Tad kviečiu visus būti aktyviais, jungtis ne tik prie šios kampanijos renginių, fotografuotis prie instaliacijų, dalintis palaikymu socialiniuose tinkluose, bet ir tą patį daryti, kai vyks kitos iniciatyvos ateityje. Kuo platesnis dalyvių ratas, kuo platesnė komunikacija – tuo daugiau žmonių sužino apie atsiveriančias galimybes“, – pabrėžia Lietuvos paraplegikų asociacijos prezidentas.
Šis straipsnis yra dalis Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos informacinės kampanijos „Jokio skirtumo, su ar be negalios. Durys atviros visiems“, kuria siekiama mažinti diskriminaciją žmonių su negalia atžvilgiu, didinant visuomenės supratimą apie žmonių su negalia įtrauktį, informuojant apie asmenų su negalia įtraukties procesą (apimant negalios politikos įgyvendinimą ir jos priemones), tuo pačiu plėtojant „Jokio skirtumo, su ar be negalios“ konceptą, informuojant visuomenę apie atviras ir visiems prieinamas paslaugų teikimo, darbo vietas.
