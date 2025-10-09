Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė Seimo tribūnoje aiškinsis dėl „aušriečiams“ atiduotos Kultūros ministerijos

2025-10-09 06:11 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 06:11

Kultūros bendruomenei toliau keliant pasipiktinimą dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, dėl susiklosčiusios padėties premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį aiškinsis Seimo plenarinių posėdžių salėje. 

Inga Ruginienė Andrius Ufartas/ELTA

Kultūros bendruomenei toliau keliant pasipiktinimą dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, dėl susiklosčiusios padėties premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį aiškinsis Seimo plenarinių posėdžių salėje. 

REKLAMA
2

Klausimus dėl Kultūros ministerijos I. Ruginienei adresavo Seimo opozicinių frakcijų nariai. Anot jų, socialdemokratų sprendimas perleisti Kultūros ministeriją „aušriečiams“ sukėlė pasipiktinimo bangą, o premjerė, užuot sprendusi problemą, ją dar labiau gilina. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kultūra tapo koalicinių mainų objektu. Protestai dėl kultūros perleidimo „Nemuno aušrai“ tik auga. Tačiau Jūs užuot sprendusi problemą, gilinate nesusikalbėjimą. Protestuotojų reikalavimą patraukti „Nemuno aušrą“ nuo kultūros srities iškraipytai pateikiate, kad reikalaujama „Nemuno aušros“ patraukimo iš koalicijos, o protestuotojams žadate spręsti finansavimo ir darbo sąlygų gerinimo klausimus, kurių jie nekelia“, – rašoma opozicijos pasirašytame dokumente I. Ruginienei.

REKLAMA
REKLAMA

Opozicija prašo ministrės pirmininkės Seimo tribūnoje atsakyti į du klausimus. 

„Kada atribosite „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos valdymo ir kaip pabaigsite valstybės diskreditaciją?“, – rašoma dokumente. 

REKLAMA

Trečiadienį žurnalistams premjerė teigė, kad, siekiant spręsti situaciją kultūros bendruomenėje, ji neketina imtis dar vienų ministerijų mainų. Vyriausybės vadovė su „Nemuno aušros“ atstovais dėl naujojo kandidato į kultūros ministrus žada kalbėtis kitą savaitę.

„Mano pagrindinė misija išlaikyti stabilumą Vyriausybėje. Tai nepradėsiu žaidimų su ministerijų mainais, nes man atrodo šiandien kritiškai svarbu susikoncentruoti ties tais tikslais, kuriuos esame išsikėlę Vyriausybės programoje. Tą aktyviai ministerijos šiandien dirba ir kiekvieną savaitę pateikia savo rezultatus. Tai nepradėsime šitų žaidimų“, – trečiadienį po susitikimo su šalies vadovu Gitanu Nausėda žurnalistams sakė I. Ruginienė.

REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau šią savaitę, opozicija taip pat kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą – ragino jį pasinaudoti savo galiomis ir paskatinti valdančiąja koaliciją perimti Kultūros ministeriją iš „aušriečių“. 

ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.

Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūros bendruomenės protestas dėl kandidato į kultūros ministrus ir šios ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“. ELTA / Žygimantas Gedvila
Apie 45 proc. Lietuvos gyventojų palaiko kultūros bendruomenės protestus (3)
Remigijus Žemaitaitis ir kiti koalicijos nariai susitinka su Gitanu Nausėda (Elta nuotr.)
Naujausi reitingai po Vyriausybės suirutės: „Nemuno aušrai“ pavyko išlošti iš politinio chaoso? (13)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Valdantieji ketina atmesti prezidento veto dėl BK pataisų: atsižvelgsime į išsakytas pastabas (9)
Inga Ruginienė (nuotr. Elta)
Ruginienė ketina būti reikli kandidatui į kultūros ministrus: „Ačiū, vienąkart pabandėm, antrąkart šito proceso nenoriu“ (81)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų