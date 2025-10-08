Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
35
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Žemaitaitis tiesiog mėgaujasi situacija, džiūgauja“ – atvėrė, kas dabar vyksta

2025-10-08 16:03 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-08 16:03

Lietuvos politikoje vis stiprėja atskirtis tarp didmiesčių ir regionų, o „Nemuno Aušra“ puikiai išnaudoja šią įtampą. Kaip ši partija prisideda prie politinės situacijos ir kokių pasekmių galime tikėtis?

Lietuvos politikoje vis stiprėja atskirtis tarp didmiesčių ir regionų, o „Nemuno Aušra“ puikiai išnaudoja šią įtampą. Kaip ši partija prisideda prie politinės situacijos ir kokių pasekmių galime tikėtis?

REKLAMA
35

Apie tai, portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“, diskutuoja VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Ainė Ramonaitė ir Pilietinės visuomenės instituto vadovė Ieva Petronytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gerbiama Aine, kaip jūs galvojate, ar dabar išryškėja momentas, kai Lietuva dalinasi į dvi dalis: viena dalis skyla į didmiesčius, kita dalis yra regionai? Ką pastebite jūs?

REKLAMA
REKLAMA

A. Ramonaitė: Iš dalies taip, nors iš tikrųjų mes darome gilesnį poliarizacijos tyrimą ir turėjome hipotezę jau iš ankstesnių Šeimų maršų, kad čia yra „Vilnius prieš likusią Lietuva“ arba regionus, bet dabar turimi duomenys nerodo tokios vienareikšmiškos skirties, nes pats Vilnius yra labai margas, ir regionai yra margi.

REKLAMA

Atrodo, kad ta skirtis pjauna truputį kitu kampu, nors yra šiek tiek koreliacijos su tuo „Vilnius/ne Vilnius“, bet suprantate, vadinamasis Vilniaus burbulas, ką rodo mūsų duomenys, iš tikrųjų yra labai mažas.

Mane stebina: pasiimi duomenis ir pasižiūri, pavyzdžiui, kaip rinkėjai vertina tą pačią „Nemuno Aušrą“ ir kaip rinkėjai vertina tą pačią Tėvynės sąjungą – disproporcijos yra labai didelės. Man atrodo, problema yra, kai vadinamojo Vilniaus burbulo žmonės net nesuvokia platesnio konteksto ir galvoja, kad jų yra labai daug, bet iš tikrųjų tai ne.

REKLAMA
REKLAMA

Pavyzdžiui, daug kas sako: „Kodėl socialdemokratai sudarė koaliciją su „Nemuno Aušra“? Galėjo nesudaryti“, bet esmė tokia, kad duomenys rodo, kad būtent socdemų rinkėjai pritaria tam. Socialdemokratų rinkėjai yra tokie, kad jiems patinka „Nemuno Aušra“ ir jiems nepatinka Tėvynės sąjunga – ką dabar daryti?

Kai turime duomenis ir matome platesnį kontekstą, tai atrodo visai kitaip negu kai žmonės yra galbūt humanitarinių profesijų, kurie neturi tų duomenų, nekreipia į juos dėmesio ir savo pasaulio matymą išvedinėja iš savo vertybinių įsitikinimų, bet pasaulis nebūtinai yra toks.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ką dar tie duomenys rodo? Koks yra rinkėjų požiūris į dabartinę koaliciją, į dabartinę naująją Vyriausybę?

A. Ramonaitė: Mūsų projekto duomenys yra truputį senesni, daryti po rinkimų. Tada matėsi, kad iš esmės yra tos dvi stovyklos – kairė ir dešinė. Poliuose atsiduria būtent Tėvynės sąjunga vienoje pusėje, su Laisvės partija, kuri dabar kaip ir nebeaktuali dabartiniame kontekste, ir „Nemuno Aušra“ kitoje pusėje.

REKLAMA

Tie, kas mėgsta „Nemuno Aušrą“ arba kairiuosius, susidėlioja taip: „Nemuno Aušra“, Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, socialdemokratai, „Vardan Lietuvos“, o tada yra Tėvynės Sąjunga, Laisvės partija ir Liberalai.

Susidaro toks kontinuumas, bet labai aiški skirtis yra tarp tos kairės ir dešinės. Kairiųjų rinkėjai ko jau tikrai nenori, tai nenori koalicijos su dešiniaisiais. Aš suprantu socialdemokratus, nes jie irgi atsakingi prieš savo rinkėjus. Jeigu jie bandytų daryti koaliciją su Liberalais arba mažumos Vyriausybę, kurią remtų Tėvynės sąjunga, jie išduotų savo rinkėjus. Vėlesnės apklausos, kurios ne mūsų darytos, bet darytos neseniai po Ruginienės paskyrimo, rodo tą patį.

REKLAMA

Ką jūs galvojate apie tai?

I. Petronytė: Tiesiog šiek tiek prisidėti, kad iš tiesų mes matome būtent, kad stiprėjimas atsiranda. Dabartinis kontekstas iš tikrųjų vėl iš naujo kelia tą pačią „Nemuno Aušros“ bangą. Banga, kuri, vėlgi, nuo „Nemuno Aušros“ įkūrimo po truputėlį kilo iki rinkiminio periodo.

Po rinkimų populiarumas po truputėlį pradėjo slūgti. Paskutiniu metu jis buvo pakankamai nužemėjęs, bet ką mes matome paskutiniu laikotarpiu, tai yra vėl tas kilimas atgal ir, panašu, kad trūksta kelių procentinių punktų iki buvusio priešrinkiminio lygio.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Susipriešinimas labai padeda pačiai „Nemuno Aušrai“ išlaikyti savo rinkėją, sumobilizuoti jį vėl iš naujo, tą, kuris jau buvo šiek tiek išsiblaškęs, išsisklaidęs. Panašu, kad susibūrimas į polius, užsidarymas savo atitinkamuose kampuose vėl labai ryškiai įvyksta.

Kaip vertinate Žemaitaitį ir „Nemuno Aušrą“? Ar galima juos priskirti prie radikaliųjų dešiniųjų, kurios Europoje vėl stiprėja, ir ar tai kelia pavojų?

REKLAMA

I. Petronytė: Ar priskirti prie radikaliųjų dešiniųjų – turbūt ne visai sakyčiau, kad iš tos partijos šeimos. Galų gale, mes Lietuvoje ją laikome labiau kairiąja, bent jau ekonomine prasme.

Taip, ji yra konservatyvesnė moraliniame kontinuume, tai tuo labiau atitiktų, bet prie populistinių – tikrai taip. Būtent gaudančių nepasitenkinimo bangą ir tiesiog labai instrumentiškai ieškančių, kur gali atstovauti žmones, kurie galbūt nesijautė pakankamai atstovaujami kitų politinių jėgų.

REKLAMA

Jūs prakalbote, kad ta situacija dabar yra palankiausia „Nemuno Aušrai“ ir kad tas visas puolimas, tas informacinis karas yra pavojingas. Ar galėtumėte apie tai papasakoti plačiau?

A. Ramonaitė: Ieva jau gražiai pasakė, ir duomenys rodo tą augimą. Matosi, kai žiūri paties Žemaitaičio retoriką dabartiniame kontekste, jis tiesiog mėgaujasi situacija, džiūgauja – tai yra būtent tai, ko jam ir reikėjo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kadangi tokioms partijoms, kaip jo, kurios gyvuoja iš valdančiųjų kritikavimo, yra labai sunku būti valdžioje, nes tada nebeturi ką kritikuoti, dabar situacija jam yra nuostabi, jis tiesiog yra labai didelis oportunistas.

Dėl tos radikalios dešinės: man analogijos, kurias daro labai lengva ranka, kad čia pažiūri į kažkokią šalį ir pasako: „Štai čia yra tokia pati partija ir darys viską tą patį, kaip darė kažkokioje šalyje“, tai nėra mokslinio argumentavimo principas.

REKLAMA

Jis neveikia taip, nes nėra taip, kad visos tos partijos elgiasi vienodai, ir net nėra taip, kad „Nemuno Aušra“ atitiktų standartą, nes ten, tarp kitko, yra labai daug liberalių žmonių. Jeigu pažiūrėsite, tas pats Adomavičius buvo Liberalų sąjūdžio narys nuo 2010 iki 2024 metų. Ir ten labai daug yra tokių, kurie atėjo iš liberalų.

Kaip partija, nepasakyčiau, kad labai aiškiai atitiktų radikalios dešinės principus. Yra tam tikrų požymių, bet tikrai ne šimtu procentų atitinka, bet kad jam šitas visas dalykas labai naudingas partijai, tai vienareikšmiškai akivaizdu.

Visą „Dienos pjūvio“ laidą kviečiame žiūrėti vaizdo įraše, esančiame teksto pradžioje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)
Laikinoji kultūros ministrė: mano tikslas – stabilizuoti situaciją (8)
Ainė Ramonaitė (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Profesorė rėžė tiesiai šviesiai apie protestus ir dvigubus standartus: „Palaukit“ (211)
Įspėjamasis streikas MO muziejuje (nuotr. BNS / Pauliaus Peleckio)
„Tai gali būti paskutinis kartas“: kultūrininkai pradėjo streiką visoje Lietuvoje (147)
Atskleisti politikų reitingai (nuotr. stop kadras)
Žemaitaičio nepopuliarumą aplenkė šis žmogus: „Ji šito nusipelnė“ (81)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
O
O
2025-10-08 16:16
Valstybėje vyksta šliaužiantis perversmas.Štai kas vyksta.Ištaisyti viska yra paprasta.NA pagal frakcijos didį priklauso 3 ministerijos, todėl dar energetikos ministerija jų.Nausėdai negali priklausyti jokia ministerija, todėl tiek KAM,tiek URM turi būti socdemų.Ir viskas baigta, valstybė dirbtų normaliu ritmu.Bet gi Lietuvos priešams reikia kelti neramumus...
Atsakyti
.
.
2025-10-08 16:37
Didesnių pajamų ir geresnio išsilavinimo didmiesčių puspročiai kažkodėl galvoja, kad ta nemuno aušra yra visiškai prorusiška, visiškai korumpuota ir tokia blogai kokia tik gali būti kitais aspektais. Galbūt kažkiek taip ir yra, nesiginčysiu. O bet tačiau, jie kažkaip pamiršta faktus: eduardas manovas tuo metu priklausęs pedopartijos Šiaulų skyriui buvo pričiuptas kaip šnipinėjęs russijai. Taip jūs skaitot teisingai. To paties pedofilo bartoševičiaus istorija, kai bičas su žaliais akinukais vienu metu trynėsi prie gaujos viršūnėlių, o po to jau viskam išaiškėjus visi staiga pamiršo net pažinoję tokį veikėją. Iškalbingas faktas dar ir tas, kad kupriaus sauskelnių keitėja dar bandė gelbėti kristijoną per sekimui atsparią signal programėlę šiam būnant tolimojoje čilėje. Dar viena istorija yra su teta, kuri jau vos netapo kandidate į prezidentus nuo gaujos: skrydžiai privačiu lėktuvu į dubajų, ryšiai su nusikalstamo pasaulio atstovais iš lietuvos, rusijos, vokietijos, pagalba skalbiant pinigus foxpay, “dirbtuvių “ statybos saugomoje teritorijoje, kurios net neprimena jokių dirbtuvių. Ir jūs visi tos gaujos gerbėjai ir mylėtojai norit man įrodyti, kad nėra Lietuvoje geresnės partijos???? Arba kad nemuno aušra yra žymiai didesnis blogis? XDDD
Atsakyti
Gday
Gday
2025-10-08 16:33
Gaila nevaiko tu nevisprociu vandens srove.
Prezidentas musu zombis.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (35)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų