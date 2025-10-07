Kas taps naujuoju kultūros ministru? Vienas minimų kandidatų: „Galbūt ir sutikčiau“

Vis dėlto protestuojantys kultūrininkai rėžia – jei tai ir būtų su „Nemuno aušra“ nesusijęs žmogus, jų reikalavimo nespręstų, nes esą R. Žemaitaitis tokiam ministrui vis tiek darytų įtaką.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Protestuojančiais prieš „Nemuno aušrą“ kultūros ministerijoje besipiktinantis Remigijus Žemaitaitis šiuo metu turėtų sukti galvą, kas pakeis Ignotą Adomavičių. Bet, panašu, kad atsakymą jau turi.
„Kultūros ministerija lieka mūsų pozicijoje. Kultūros ministras bus pasiūlytas, kai grįš premjerė“, – kalba „Nemuno aušros“ lyderis.
Premjerė šiuo metu lankosi Ukrainoje. Todėl naujo kandidato į ministrus pavardė paaiškės tik trečiadienį.
„Aš manau, kad greičiausiai būtų patogu spręsti, jeigu visi žinotume, kas tas žmogus. Gal tas žmogus yra didelis autoritetas kultūros bendruomenėje ir tai nealergizuos kultūros bendruomenės“, – mąsto laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Aišku tik viena – naujasis kandidatas į ministrus dabar jau bus ne „Nemuno aušros“ partijos narys.
Kaip priminė Remigijus Žemaitaitis, „su nežviegiančia, necypiančia, nebaubiančia kultūros bendruomene mes buvome susitarę, kad duosiu iš jų atstovą į viceministrus.“
Politikai jau spėlioja naują kandidatą
Greičiausiai kalbama apie tą žmogų, kuris turėjo tapti Ignoto Adomavičiaus viceministru, bet netapo, nes I. Adomavičius po aštuonių dienų poste ištarė sudie ir paliko ministeriją. R. Žemaitaitis sako, kad tai žinomas visuomenei žmogus ir esą nieko bendro su partijos reikalais neturintis. Tačiau protestuojantys kultūros žmonės sako, kad tai nieko nekeičia.
„Ne, nepagerintų. Dėl to, kad galvojame, jog tas žmogus nebūtų savarankiškas. Komanda būtų suformuota iš partijos atstovų. Viceministrai. Ir, iš esmės, padėtis būtų tik fasadinis pokytis“, – protestuotojų nuomonę atliepia Nacionalinės dailės galerijos direktorius Arūnas Gelūnas.
M. Sinkevičius įžvelgia spragų dėl tokio protestuotojų nusistatymo. Pasak jo, jeigu aptariama partija būtų socialdemokratai, „tada jau viskas gerai“.
„Bet ką aš tikrai žinau – ir premjerė, ir prezidentas labai daug dėmesio skirs kandidatui, kuris bus teikiamas ir nelabai skubės jo teikti“, – sako socialdemokratas.
TV3 šaltinių teigimu, į ministrus galimai bus siūlomas kompozitorius Matas Drukteinis. Jis buvo premjerės komandos žmogus ir esą jau buvo statomas į viceministrus I. Adomavičiaus komandoje. Pats M. Drukteinis tai neigia, esą ir pasiūlymo tapti ministru nesulaukė. Vis dėlto tikina, kad ministru tapti norėtų.
„Teoriškai šnekant, galbūt ir sutikčiau, bet labai priklauso nuo aplinkybių. <...> Dėl ministro posto su manimi nėra kalbėję. Dėl viceministro – buvo kalba. Bet atsakiau dar tada – dėl aplinkybių turiu dar stipriai pamąstyti, nes visi suprantame, kokia jautri situacija“, – sako premjerės patarėjas M. Drukteinis.
„Jis dirbo Gintauto Palucko Vyriausybėje kaip patarėjas kultūrai. Jis buvo įvardintas kaip komandos narys net ir buvusio ministro Ignoto komandai“, – dėsto laikinasis socialdemokratų lyderis.
Streikai nuo ministerijos neatkratė
Savaitgalį vykę kultūros bendruomenės streikai aiškiai nurodė kultūrininkų nenorą matyti „Nemuno aušros“ deleguotą asmenį kultūros ministro poste. Visgi R. Žemaitaitis keistis ministerijomis su socdemais sako nesiruošiantis.
„Labai patiko kultūra. Aš netikėjau, kad kultūroje atrasiu tiek dalykų. Aš negalėjau patikėti, kad atrasiu ten tiek giminystės ir šeimų ryšių“, – kalba partijos lyderis.
Protestuojantys kultūrininkai, aiškindami, kad jų reikalavimai neišgirsti, žada ir toliau organizuoti protestus prieš „Nemuno aušrą“ kultūros ministerijoje. Ir į juos įtraukti kitus sektorius.
„Protestas tęsiasi, klaida nėra ištaisyta, draugystė su politikais, kurie šią situaciją sukūrė, ir toliau pristabdyta, mes tikrai tikrai nematome galimybės draugauti“, – kultūrininkų poziciją išdėlioja Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Dagnė Vildžiūnaitė.
Socdemas Kęstutis Vilkauskas sako, kad vien ministerijomis pasikeisti su R. Žemaitaičiu nepakaktų. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius kol kas apie koalicijos pokyčius nekalba. Tik esą jam susidaro įspūdis, jog protestuojantys menininkai dabar jau nori pokyčių ir koalicijoje.
„Kada ministras po savaitės darbo netenka darbo. Tai gali tos emocijos ir toks noras pokyčiams atsirasti ir kitur. Tai neatmesčiau to, kaip neįmanomo scenarijaus“, – spėja jis.
K. Vilkauskas linkęs, kad į koaliciją grįžtų S. Skvernelio demokratai, įvardindamas, jog „politikoje nėra sugriautų tiltų“.
Šeštadienį socialdemokratai renkasi į tarybos posėdį. M. Sinkevičius, socdemų lyderis, sako, teirausis partiečių, ką jie mano apie dabartinę situaciją koalicijoje su R. Žemaitaičiu ir ar nederėtų grįžti prie derybų su S. Skverneliu.
Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.