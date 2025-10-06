Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Kultūra

Kultūros asamblėjos iniciatyvinė grupė: mūsų reikalavimas neįgyvendintas, protestai tęsis

2025-10-06 14:41 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 14:41

Kultūros asamblėjos iniciatyvinė grupė sako, kad protestai tęsis ir toliau, nes valdantieji neįsiklausė į pagrindinį reikalavimą – atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.

Įspėjamasis kultūros bendruomenės streikas. ELTA / Ervin Rauluševičius

Kultūros asamblėjos iniciatyvinė grupė sako, kad protestai tęsis ir toliau, nes valdantieji neįsiklausė į pagrindinį reikalavimą – atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.

REKLAMA
1

„Mes tęsime protestą, kurį inicijavo kultūros bendruomenė. Protestas tęsiasi, klaida nėra ištaisyta. Draugystė su politikais, kurie šią situaciją sukūrė, ir toliau pristabdyta. Nematome galimybės draugauti“, – pirmadienį spaudos konferencijoje teigė kino prodiuserė, kino studijos „Just a Moment“ vadovė Dagnė Vildžiūnaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.

REKLAMA
REKLAMA

Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.

Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.

Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų