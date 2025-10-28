Mįslinga avarija Lenkijoje: žuvo du paaugliai

„Volkswagen“ automobilis, kuriuo važiavo penki žmonės, dėl neaiškių priežasčių nulėkė nuo kelio netoli Ščecineko.
Automobilis apsivertė ir rėžėsi į medį. Du žmonės įvykio vietoje žuvo, jiems buvo 15 ir 17 metų.
„Dėl šiuo metu nežinomų priežasčių vairuotojas prarado automobilio kontrolę, dėl to automobilio galas atsitrenkė į medį, o tada „Volkswagen Polo“ apsivertė ir nuvažiavo nuo kelio“, – praneša policija.
Automobiliu važiavo penki žmonės. Du iš jų neišgyveno.
„Avarijos vietoje vyksta veiksmai, kuriuos prižiūri prokuroras“, – teigiama pranešime.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!