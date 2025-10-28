Kalendorius
Užsienis > Europa

Mįslinga avarija Lenkijoje: žuvo du paaugliai

2025-10-28 09:34
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 09:34

Lenkijoje įvyko kraupi avarija, skelbia „Onet“. Žuvo du paaugiliai.

Kraupi avarija Lenkijoje: žuvo du paaugliai (nuotr. facebook.com)

Lenkijoje įvyko kraupi avarija, skelbia „Onet“. Žuvo du paaugiliai.

0

Volkswagen“ automobilis, kuriuo važiavo penki žmonės, dėl neaiškių priežasčių nulėkė nuo kelio netoli Ščecineko.

Automobilis apsivertė ir rėžėsi į medį. Du žmonės įvykio vietoje žuvo, jiems buvo 15 ir 17 metų.

„Dėl šiuo metu nežinomų priežasčių vairuotojas prarado automobilio kontrolę, dėl to automobilio galas atsitrenkė į medį, o tada „Volkswagen Polo“ apsivertė ir nuvažiavo nuo kelio“, – praneša policija.

Automobiliu važiavo penki žmonės. Du iš jų neišgyveno.

Avarijos vietoje vyksta veiksmai, kuriuos prižiūri prokuroras“, – teigiama pranešime.

