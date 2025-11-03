Gariūnų gatvėje susidūrus vilkikui ir visureigiui nutįso didžiulės spūstys

Dėl šios avarijos buvo susidariusios didžiulės spūstys. Žmonės per avariją nebuvo sužeisti, tačiau vairuotojai nusprendė nepildyti deklaracijos ir kviestis policijos pareigūnus. Vairuotojai nesutarė dėl kaltės ir paprašė pareigūnų užfiksuoti įvykį ir išsiaiškinti kaltininką.
Tik atvažiavus policijai transporto priemonės buvo patrauktos ir eismas į centro pusę atlaisvintas.
