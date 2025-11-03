 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gariūnų gatvėje susidūrus vilkikui ir visureigiui nutįso didžiulės spūstys

2025-11-03 15:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-03 15:25

Pirmadienį po vidurdienio Vilniaus pakraštyje, netoli Gariūnų, susidūrė visureigis „Honda CR-V“ ir vilkikas „Mercedes-Benz“. Avarija įvyko apie 13 val. važiuojant Gariūnų gatve centro link, prie nusukimo į Titnago gatvę.

Avarija Gariūnų gatvėje (nuotr. TV3)
5

Pirmadienį po vidurdienio Vilniaus pakraštyje, netoli Gariūnų, susidūrė visureigis „Honda CR-V“ ir vilkikas „Mercedes-Benz“. Avarija įvyko apie 13 val. važiuojant Gariūnų gatve centro link, prie nusukimo į Titnago gatvę.

0

Dėl šios avarijos buvo susidariusios didžiulės spūstys. Žmonės per avariją nebuvo sužeisti, tačiau vairuotojai nusprendė nepildyti deklaracijos ir kviestis policijos pareigūnus. Vairuotojai nesutarė dėl kaltės ir paprašė pareigūnų užfiksuoti įvykį ir išsiaiškinti kaltininką.

Tik atvažiavus policijai transporto priemonės buvo patrauktos ir eismas į centro pusę atlaisvintas.

Avarija Gariūnų gatvėje
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Gariūnų gatvėje

