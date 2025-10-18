Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Naktį Vilniuje judrioje gatvėje partrenktas pėsčiasis

2025-10-18 01:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 01:50

Penktadienį apie 23 val. Vilniuje, T. Narbuto gatvėje, autobusiukas VW parbloškė vyrą. Pėsčiasis judrią gatvę kirto draudžiamoje vietoje. Nelaimė įvyko šalia pėsčiųjų tilto, kuriuo galima saugiai pereiti iš Viršuliškių į Karoliniškes virš pavojingos gatvės.

T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
17

Penktadienį apie 23 val. Vilniuje, T. Narbuto gatvėje, autobusiukas VW parbloškė vyrą. Pėsčiasis judrią gatvę kirto draudžiamoje vietoje. Nelaimė įvyko šalia pėsčiųjų tilto, kuriuo galima saugiai pereiti iš Viršuliškių į Karoliniškes virš pavojingos gatvės.

0

Anot liudininkų parblokštasis liko gulėti antroje eismo juostoje. Vyrą parbloškęs automobilis nuvažiavo kelias dešimtis metrų, sustojo užvažiavęs ant šaligatvio šalia stotelės. Toje vietoje, kur partrenktas pėsčiasis, leidžiamas 60 km / val. greitis.

Greitosios pagalbos medikai partrenktąjį išvežė į ligoninę. Jis esą buvo sąmoningas, tačiau nukentėjo sunkiai.

Vairuotojas buvo blaivus. Ar pėsčiasis buvo blaivus, kol kas neaišku. Sužeistojo tapatybė dar nustatoma.

