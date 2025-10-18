Naktį Vilniuje judrioje gatvėje partrenktas pėsčiasis

Anot liudininkų parblokštasis liko gulėti antroje eismo juostoje. Vyrą parbloškęs automobilis nuvažiavo kelias dešimtis metrų, sustojo užvažiavęs ant šaligatvio šalia stotelės. Toje vietoje, kur partrenktas pėsčiasis, leidžiamas 60 km / val. greitis.
Naktį Vilniuje partrenktas pėsčiasis(17 nuotr.)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Greitosios pagalbos medikai partrenktąjį išvežė į ligoninę. Jis esą buvo sąmoningas, tačiau nukentėjo sunkiai.
Vairuotojas buvo blaivus. Ar pėsčiasis buvo blaivus, kol kas neaišku. Sužeistojo tapatybė dar nustatoma.
