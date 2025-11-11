 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje prie „Regitros“ užsidegė lengvasis automobilis

2025-11-11 14:21 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-11 14:21

Antradienį po vidurdienio dėl užsidegusio automobilio Vilniaus pakraštyje sukelti gelbėtojai.

Vilniuje Lentvario g. užsidegė automobilis (nuotr. TV3)

Antradienį po vidurdienio dėl užsidegusio automobilio Vilniaus pakraštyje sukelti gelbėtojai.

1

Specialiosioms tarnyboms 13.34 val. pranešta, kad Lentvario gatvėje  netoli „Regitros“ atvira liepsna dega automobilis.

Dar iki ugniagesių atvažiavimo prie automobilio supuolė žmonės su gesintuvais. Atvažiavus gelbėtojams „Mercedes-Benz“ jau buvo beveik užgesintas – atvirų liepsnų nebuvo. Ugniagesiai atjungė akumuliatorių ir įsitikino, kad automobilis nebedega.

Vairuotojas buvo spėjo iššokti iš degančios mašinos. Žmonės per šį gaisrą nenukentėjo. Per gaisrą išdegė variklio skyrius.

 

