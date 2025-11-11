Vilniuje prie „Regitros“ užsidegė lengvasis automobilis

Specialiosioms tarnyboms 13.34 val. pranešta, kad Lentvario gatvėje netoli „Regitros“ atvira liepsna dega automobilis.
Dar iki ugniagesių atvažiavimo prie automobilio supuolė žmonės su gesintuvais. Atvažiavus gelbėtojams „Mercedes-Benz“ jau buvo beveik užgesintas – atvirų liepsnų nebuvo. Ugniagesiai atjungė akumuliatorių ir įsitikino, kad automobilis nebedega.
Vairuotojas buvo spėjo iššokti iš degančios mašinos. Žmonės per šį gaisrą nenukentėjo. Per gaisrą išdegė variklio skyrius.
