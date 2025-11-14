25-erių vairuotojui mirtinai partrenkus lietuvę – policijos žinia visiems

Policijos pareigūnai toliau tiria įvykio aplinkybes ir ragina tiek pėsčiuosius, tiek vairuotojus kelyje elgtis atsakingai.
Prašo visų eismo dalyvių rūpintis savo ir kitų saugumu
AlytusPlius.lt primena, kad trečiadienį, apie 16 val. 20 min. Alytuje, Naujojoje gatvėje, automobilis „Mercedes Benz Sprinter“, kurį vairavo 25 metų vyras, partrenkė ir mirtinai sužalojo staiga į važiuojamąją kelio dalį išėjusią 51 metų moterį. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 5 d.
„Vakar (lapkričio 12 dieną – aut. past.) įvykusi nelaimė išties skaudi. Vietoje, kur užfiksuotas įvykis, eismas gana intensyvus.
Labai prašome visų eismo dalyvių rūpintis tiek savo, tiek kitų saugumu. Pėsčiuosius raginame gatvę kirsti tik tam skirtose vietose, pėsčiųjų perėjose, neskubėti, nerizikuoti savo gyvybe, segėti atšvaitus.
Vairuotojams taip pat svarbu įvertinti eismo, oro sąlygas, pasirinkti saugų greitį, sulėtinti jį artėjant prie pėsčiųjų perėjų“, – sakė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Eglė Kačinskienė.
Dar viena eismo nelaimė, kuomet buvo partrenktas septyniolikmetis pėsčiasis, įvyko ir pirmadienį, Volungės gatvėje. Tiesa, šiuo atveju, jaunuolis ėjo leistinoje vietoje, pėsčiųjų perėjoje. Tuo metu jį partrenkė 58 metų vyriškio vairuojamas „Suzuki“ automobilis. Dėl patirtų sužalojimų nepilanametis buvo išvežtas į Kauno klinikas.
Autorė: Raimonda Bernatavičienė
