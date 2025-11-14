 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

25-erių vairuotojui mirtinai partrenkus lietuvę – policijos žinia visiems

2025-11-14 11:20 / šaltinis: AlytusPlius
2025-11-14 11:20

Po trečiadienio vakarą Alytuje įvykusios nelaimės, kuomet žuvo automobilio partrenkta moteris, paaiškėjo, kad ji į važiuojamąją kelio dalį išėjo neleistinoje vietoje.

Alytuje mirtinai partrenkta 51-erių moteris (nuotr. Alytaus apskr. VPK / AlytusPlius.lt, 123rf.com)

Po trečiadienio vakarą Alytuje įvykusios nelaimės, kuomet žuvo automobilio partrenkta moteris, paaiškėjo, kad ji į važiuojamąją kelio dalį išėjo neleistinoje vietoje.

1

Policijos pareigūnai toliau tiria įvykio aplinkybes ir ragina tiek pėsčiuosius, tiek vairuotojus kelyje elgtis atsakingai.

Prašo visų eismo dalyvių rūpintis savo ir kitų saugumu

AlytusPlius.lt primena, kad trečiadienį, apie 16 val. 20 min. Alytuje, Naujojoje gatvėje, automobilis „Mercedes Benz Sprinter“, kurį vairavo 25 metų vyras, partrenkė ir mirtinai sužalojo staiga į važiuojamąją kelio dalį išėjusią 51 metų moterį.  Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 5 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vakar (lapkričio 12 dieną – aut. past.) įvykusi nelaimė išties skaudi. Vietoje, kur užfiksuotas įvykis, eismas gana intensyvus.

Labai prašome visų eismo dalyvių rūpintis tiek savo, tiek kitų saugumu. Pėsčiuosius raginame gatvę kirsti tik tam skirtose vietose, pėsčiųjų perėjose, neskubėti, nerizikuoti savo gyvybe, segėti atšvaitus.

Vairuotojams taip pat svarbu įvertinti eismo, oro sąlygas, pasirinkti saugų greitį, sulėtinti jį artėjant prie pėsčiųjų perėjų“, – sakė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Eglė Kačinskienė.

Dar viena eismo nelaimė, kuomet buvo partrenktas septyniolikmetis pėsčiasis, įvyko ir pirmadienį, Volungės  gatvėje. Tiesa, šiuo atveju, jaunuolis ėjo leistinoje vietoje, pėsčiųjų perėjoje. Tuo metu jį partrenkė 58 metų vyriškio vairuojamas „Suzuki“ automobilis. Dėl patirtų sužalojimų nepilanametis buvo išvežtas į Kauno klinikas.

Autorė: Raimonda Bernatavičienė

