  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje partrenktas vyras: nuketėjusysis išvežtas į ligoninę

2025-11-14 18:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 18:31

Penktadienį Vilniuje automobilis partrenkė žmogų. Nukentėjęs vyras išvežtas į ligoninę.

Vilniuje partrenktas vyras: nuketėjusysis išvežtas į ligoninę (nuotr. Broniaus Jablonsko)
8

Penktadienį Vilniuje automobilis partrenkė žmogų. Nukentėjęs vyras išvežtas į ligoninę.

0

Pirminiais duomenimis, penktadienį, apie 17.30 val. Saulėtekio al., „Škoda“ automobilis partrenkė apie 50 metų vyrą. šiam išbėgus į gatvę, kuomet pėstiesiems degė raudonas šviesoforo signalas.

Nukentėjusiam vyrui medikai pagalbą suteikė ir vietoje, tačiau po to jis išvežtas į ligoninę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Liudininkų teigimu, vyrui buvo praskelta galva. Daugiau informacijos apie vyro būklę kol kas nėra.

Buvo pranešta, kad dėl įvykio negalėjo pravažiuoti viešasis transportas.

Matomumas gatvėse šiuo metu yra prastas. Ir pėsčiuosius, ir vairuotojus raginame būti itin atsargius. 

