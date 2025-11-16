 
TV3 naujienos > Kriminalai

36 metus kalėjime praleidęs žemaitis restorane prisivirė košės: „Sėdžiu kaip žąsinas“

2025-11-16 19:55 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ aut.
2025-11-16 19:55

Prie lauko staliuko pareigūnai rado sėdintį vyriškį. Restorano darbuotojai nurodė, kad tai asmuo, kuris vengia sumokėti už vakarienę. Anot piliečio, valgė keliese, tačiau bičiuliai pabėgo, o jį paliko su neapmokėtomis sąskaitomis.

0

Situaciją užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.

Vyras žadėjo susimokėti kitą dieną. Tik bėda – restoranai įprastai neduoda maisto į skolą. Panašu, kad pilietis išties neturėjo nė cento, tad restorano darbuotojams teko rašyti pareiškimą policijai.

36 metus praleido kalėjime

Į restoraną, vyro teigimu, jį pakvietė vietiniai „bachūrai“. Ar žadėjo pavaišinti vakariene – neaišku, tačiau po papuotavimo bičiuliai pabėgo.

„Vietiniai pagavo mane, pavalgė ir mane pa*****o, o aš sėdžiu kaip žąsinas“, – kalbėjo vyriškis.

Pilietis teigė išgėręs tik du stikliukus, tačiau netrukus prisiminė dar ir bokalą alaus išlenkęs.

„Jie mane pagavo, aš žemaitis. Atvažiavau iš Žemaitijos“, – tikino pilietis.

Pirminė vyriškio versija tokia: atvyko iš Žemaitijos į sostinę, susipažino su vietiniais vyrukais ir, pakviestas, prisėdo prie stalo. Pasivaišino dviem stikliukais karčiosios ir bokalu alaus. Nespėjo nė kąsnio į burną įsidėti, kai nauji pažįstamieji, sočiai prisivalgę ir prigėrę, pranyko be pėdsakų.

Vyriškis prisipažįsta, kad daugiau nei pusę gyvenimo praleido įkalinimo įstaigose – iš viso apie 36 metus. Liūdna vyro praeitis, tačiau už savo gyvenimą ir poelgius esame atsakingi tik mes patys. Todėl už neapmokėtą vakarienę teks vienaip ar kitaip atsiskaityti bei sumokėti skirtą baudą.

Vyriškio pasipiktinimą pabėgusiais draugais galite matyti aukščiau esančiame video.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Farai“ žiūrėkite ketvirtadieniais 19.30 val. per TV3 Televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

