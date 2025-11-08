Įvykį užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.
Sprogmenų, anot piliečio, miške daugiau nei grybų.
„Ne pirmą kartą randu. Prieš kokį mėnesį išsivežė iš čia porą tokių“, – pasakojo pranešėjas.
Sprogmenų vietos vyras nepažymėjo, tad teko ieškoti pavojingų daiktų.
Pranešėjas pasakojo, kad jo tėvas yra užsiminęs, jog šioje vietovėje buvę rusų kariuomenės ginklų sandėliai.
Rado 15 sviedinių
Pareigūnams pavyko atrasti vieną sviedinį, tačiau vyras tikino, kad jis tarnybas kvietė dėl kito sviedinio, o ne šio. Miškas – kaip parako statinė, vietoj baravykų – artilerijos sviediniai.
Apie radinius pranešta išminuotojams, tuo tarpu vyriškis pasidalijo, kad sviedinius randa jau ne pirmą kartą ir parodė gerokai didesnių radinių nuotrauką.
Atvykę specialistai metalo detektorių pagalba patikrino vietovę, ar nėra daugiau sprogmenų. Rezultato laukti ilgai neteko – aptiktas dar vienas sviedinys. Netrukus rastas dar vienas, ir dar vienas, ir dar vienas.
Per trumpą laiką rasti penkiolika 45 milimetrų artilerijos sviedinių.
Išminuotojai ragina gyventojus laikytis visų saugumo priemonių, pastebėjus į sprogmenį panašų daiktą. Jo jokiu būdu neliesti, radinio vietą pažymėti ir iškart informuoti bendruoju pagalbos numeriu 112.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.