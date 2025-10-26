Į įvykio vietą skubėjo ir laidos „Farai“ operatorius.
Miesto gatvėmis patruliuojantys pareigūnai nusprendė patikrinti automobilį, kuriame sėdėjo du jaunuoliai. Vairuotojas užtikrintai ramino pareigūnus:
„Tame maiše va alų pirkausi į namus. Mes čia stovėjome, laukėme. Nieko draudžiamo, galiu kraustyti visas kišenes. Ne pirmas kartas“, – tikino jis.
Pareigūnai vis tiek nusprendė atlikti dalinę apžiūrą. Ir ne veltui – lipdamas iš mašinos keleivis kažką numetė.
„Aš tai nieko neišmečiau... Čia iš bato maišelis“, – bandė teisintis vaikinas.
Rasti narkotikai
Įtarimai pasitvirtino – ant žemės nukrito narkotinė medžiaga, vadinami kristalai. Keleivis iškart buvo sulaikytas, o vairuotojas tikino, kad apie draugo turėtus narkotikus nieko nežinojo:
„Aš nieko nežinojau, tikrai pirmą sykį. Aš net išsigandau.“
Paklaustas, kada paskutinį kartą vartojo, jaunuolis atsakė, kad visai neseniai.
„Prieš 10 minučių gal. Vartojau laiptinėje, 0,5 paprašiau, kad paliktų... norėjau paragauti“, – pasakojo jis.
Viskas ėmė aiškėti – jis narkotikus įsigijo vadinamuoju „dropu“.
„Aš pasiėmiau iš žmogaus, drop‘ais perku. Viskas per „Telegram‘ą“, – tikino jaunuolis.
Suvalgė testą
Į įvykio vietą buvo iškviestas kinologas su tarnybiniu šunimi – reikėjo patikrinti, ar automobilyje nebuvo daugiau kvaišalų.
„Aš tai nenoriu problemų turėti. Būčiau žinojęs – net nebūčiau jo įsisodinęs“, – teisinosi vairuotojas.
Pareigūnai kruopščiai surinka pabirusius kristalus. Tarnybinis šuo atliko savo darbą – automobilyje daugiau narkotikų nebuvo rasta.
Tada atėjo metas narkotikų testui. Pareigūnas aiškiai paaiškino, kaip juo naudotis, tačiau jaunuolis, regis, instrukcijų neišgirdo. Vaikinas testą suvalgė.
„Ar aš sakiau valgyti?“ – nustebo pareigūnas.
„Gal pasigirdo“, – ramiai atšovė jaunuolis.
Kaip baigėsi istorija – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
