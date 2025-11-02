 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Jaunas vairuotojas su BMW lygioje vietoje prisivirė košės: teks iš naujo mokytis KET

2025-11-02 19:55 / šaltinis: TV3 laida „Farai“
2025-11-02 19:55

Laidoje „Farai“ užfiksuotas atvejis, kaip neatidus vairavimas gali turėti tiek finansinių pasekmių, tiek sukelti avarinę situaciją kelyje.

Laidoje „Farai“ užfiksuotas atvejis, kaip neatidus vairavimas gali turėti tiek finansinių pasekmių, tiek sukelti avarinę situaciją kelyje.

REKLAMA
0

Visą situaciją žiūrėkite reportaže.

Nerodė posūkių

Pareigūnų ekipažas pastebėjo, kaip iš aikštelės dideliu greičiu išsuko BMW ir mažiausiai tris kartus nerodė posūkio skirtingose Alytaus miesto vietose.

Alytiškis tarsi pamiršo, kad automobiliuose posūkių svirtelė ne dėl grožio įtaisyta, nors vairuoti teisę įgijo vos prieš metus ir dar kelių eismo taisyklės (KET) neturėtų būti pamirštos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus išsiblaškiusio jaunuolio laukė ir netikėta žinia. Pareigūnas jam pranešė, kad šiam bus skirti kursai, kuriuos per metus turės pakartotinai išlaikyti vairavimo mokykloje. Jų kaina – 150 eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Chuliganiškas vairavimas ne tik kelia pavojų pačiam ir kitiems eismo dalyviams, bet ir finansiškai neapsimoka.

REKLAMA

Už vieną nusižengimą baudos išvengė

Negana to, vaikinas važiavo per gyvenamąją zoną didesniu nei leistinu greičiu.

Visgi viršytas 20 km/val leistinas greitis nebuvo užfiksuotas, tad šis jaunuolis buvo baudžiamas tik dėl posūkio nerodymo, už ką sumokėjo 15 eurų baudą.

„Nuo šios dienos per metus turite išlaikyti kursus vairavimo mokykloje. Jeigu jų neišlaikysite, prarasite vairuotojo pažymėjimą“, – vaikiną iš Alytaus įspėjo pareigūnas.

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 per TV3 Televiziją.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

Spalio 23 d. Serija 7
Spalio 9 d. Serija 6
Spalio 2 d. Serija 5
Rugsėjo 25 d. Serija 4
Rugsėjo 18 d. Serija 3
Rugsėjo 11 d. Serija 2
Rugsėjo 4 d. Serija 1
Gegužės 29 d. Serija 37
Gegužės 22 d. Serija 36
Gegužės 15 d. Serija 35
Gegužės 8 d. Serija 34
Balandžio 24 d. Serija 33
Balandžio 17 d. Serija 32
Balandžio 10 d. Serija 31
Balandžio 3 d. Serija 30
Kovo 27 d. Serija 29
Kovo 20 d. Serija 28
Kovo 13 d. Serija 27
Kovo 6 d. Serija 26
Vasario 27 d. Serija 25
Vasario 20 d. Serija 24
Vasario 13 d. Serija 23
Vasario 6 d. Serija 22
Sausio 30 d. Serija 21
Sausio 23 d. Serija 20
Sausio 16 d. Serija 19
Sausio 9 d. Serija 18
Sausio 2 d. Serija 17
Gruodžio 19 d. Serija 16
Gruodžio 12 d. Serija 15
Gruodžio 5 d. Serija 14
Lapkričio 28 d. Serija 13
Lapkričio 21 d. Serija 12
Lapkričio 14 d. Serija 11
Lapkričio 7 d. Serija 10
Spalio 31 d. Serija 9
Spalio 24 d. Serija 8
Spalio 17 d. Serija 7
Spalio 10 d. Serija 6
Spalio 3 d. Serija 5
Rugsėjo 26 d. Serija 4
Rugsėjo 19 d. Serija 3
Rugsėjo 12 d. Serija 2
Rugsėjo 5 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 36
Gegužės 23 d. Serija 35
Gegužės 16 d. Serija 34
Gegužės 9 d. Serija 33
Gegužės 2 d. Serija 32
Balandžio 25 d. Serija 31
Balandžio 18 d. Serija 30
Balandžio 11 d. Serija 29
Balandžio 4 d. Serija 28
Kovo 28 d. Serija 27
Kovo 21 d. Serija 26
Kovo 14 d. Serija 25
Kovo 7 d. Serija 24
Vasario 29 d. Serija 23
Vasario 15 d. Serija 22
Vasario 8 d. Serija 21
Vasario 1 d. Serija 20
Sausio 25 d. Serija 19
Sausio 18 d. Serija 18
Sausio 11 d. Serija 17
Sausio 4 d. Serija 16
Gruodžio 28 d. Serija 15
Gruodžio 14 d. Serija 14
Gruodžio 7 d. Serija 13
Lapkričio 30 d. Serija 12
Lapkričio 23 d. Serija 11
Lapkričio 16 d. Serija 10
Lapkričio 9 d. Serija 9
Spalio 26 d. Serija 8
Spalio 12 d. Serija 6
Spalio 5 d. Serija 5
Rugsėjo 28 d. Serija 4
Rugsėjo 21 d. Serija 3
Rugsėjo 14 d. Serija 2
Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. Serija 37
Gegužės 25 d. Serija 36
Gegužės 18 d. Serija 35
Gegužės 11 d. Serija 34
Gegužės 4 d. Serija 33
Balandžio 27 d. Serija 32
Balandžio 20 d. Serija 31
Balandžio 13 d. Serija 30
Balandžio 6 d. Serija 29
Kovo 30 d. Serija 28
Kovo 23 d. Serija 27
Kovo 16 d. Serija 26
Kovo 9 d. Serija 25
Kovo 2 d. Serija 24
Vasario 9 d. Serija 23
Vasario 2 d. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. Serija 20
Sausio 12 d. Serija 19
Sausio 5 d. Serija 18
Gruodžio 29 d. Serija 17
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų