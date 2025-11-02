Jaunas vairuotojas su BMW lygioje vietoje prisivirė košės: teks iš naujo mokytis KET

Visą situaciją žiūrėkite reportaže.
Nerodė posūkių
Pareigūnų ekipažas pastebėjo, kaip iš aikštelės dideliu greičiu išsuko BMW ir mažiausiai tris kartus nerodė posūkio skirtingose Alytaus miesto vietose.
Alytiškis tarsi pamiršo, kad automobiliuose posūkių svirtelė ne dėl grožio įtaisyta, nors vairuoti teisę įgijo vos prieš metus ir dar kelių eismo taisyklės (KET) neturėtų būti pamirštos.
Netrukus išsiblaškiusio jaunuolio laukė ir netikėta žinia. Pareigūnas jam pranešė, kad šiam bus skirti kursai, kuriuos per metus turės pakartotinai išlaikyti vairavimo mokykloje. Jų kaina – 150 eurų.
Chuliganiškas vairavimas ne tik kelia pavojų pačiam ir kitiems eismo dalyviams, bet ir finansiškai neapsimoka.
Už vieną nusižengimą baudos išvengė
Negana to, vaikinas važiavo per gyvenamąją zoną didesniu nei leistinu greičiu.
Visgi viršytas 20 km/val leistinas greitis nebuvo užfiksuotas, tad šis jaunuolis buvo baudžiamas tik dėl posūkio nerodymo, už ką sumokėjo 15 eurų baudą.
„Nuo šios dienos per metus turite išlaikyti kursus vairavimo mokykloje. Jeigu jų neišlaikysite, prarasite vairuotojo pažymėjimą“, – vaikiną iš Alytaus įspėjo pareigūnas.
