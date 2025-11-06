Smurto naktis sostinėje – vilniečiui Domantui gyvenimas išslydo iš po kojų: gavo 50 parų į Pravieniškes

Domantas prisipažino, kad vagystes vykdė, nes reikėjo pinigų svaigalams. Smurtavo prieš mylimą moterį taip pat būdamas apsvaigęs.
Teismas pripažino jį kaltu tiek dėl smurto artimoje aplinkoje, tiek dėl vagysčių. Jam paskirta 50 parų arešto bausmė, kurią jis turės atlikti Pravieniškių kalėjime.
Smurto naktis sostinėje
Bylos duomenimis, 2025 m. sausio 17 d., apie 1 valandą nakties, Domantas, būdamas girtas, grįžęs į namus Vilniuje, susipyko su savo sugyventine.
Konfliktas kilo dėl to, kad nukentėjusioji išbarstė ant grindų narkotines medžiagas. Tada, anot kaltinamojo, jis nesusivaldė: „Sugriebiau jai už kaklo, suspaudžiau ir ne mažiau kaip tris kartus kumščiu trenkiau į šoną.“
Nukentėjusioji patyrė stiprų fizinį skausmą, tačiau į medikus nesikreipė. Kaltinamasis teisme neslėpė, kad tą naktį buvo girtas ir jo veiksmai buvo neapgalvoti. „Jei būčiau buvęs blaivus, taip nebūčiau pasielgęs. Dabar labai gailiuosi“, – sakė jis teisiamajame posėdyje.
Tyrimo metu nustatyta, kad poros santykiai visada buvo audringi – konfliktų pasitaikydavo nuolat, o smurtas šeimoje nebuvo vienkartinis.
Serija vagysčių iš parduotuvių
Vos po kelių dienų Domantas ėmėsi vagysčių. Nuo sausio 26-os iki vasario 18 dienos jis iš įvairių Vilniaus prekybos vietų pavogė prekių už 1,1 tūkst. eurų.
Jo taikiniu tapo tiek alkoholis, tiek elektronikos prekės. Vyras iš prekybos centro nugvelbė dvi brangias klaviatūras, o iš kitos – ausines.
Iš populiarių prekybos tinklų Domantas vogė alkoholinius gėrimus. Teisme vilnietis teigė, kad vogė dėl pinigų trūkumo – tuo metu buvo bedarbis ir pragyveno tik iš atsitiktinių darbų statybose.
„Pinigai buvo reikalingi maistui ir pragyvenimui. O alkoholio vartojimas tik viską dar labiau jaukė. Viskas per alkoholį“, – kelis kartus pabrėžė Domantas.
Paaiškėjo, kad pavogtas prekes vyras parduodavo, o gautus pinigus išleisdavo, dažniausia – alkoholiui. Jis pripažino, kad tuo metu buvo visiškai praradęs gyvenimo kontrolę, todėl nori keistis, kad tai daugiau nepasikartotų.
Teismo sprendimas
Teismas atsižvelgė į tai, kad Domantas prisipažino, nuoširdžiai gailėjosi ir bendradarbiavo su tyrėjais.
Už smurtą prieš sugyventinę jam buvo skirta 30 parų arešto bausmė, o už vagystes – 60 parų arešto bausmė.
Bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu. Tad vyrui už grotų teks praleisti 50 parų. Domantui taip pat nurodyta atlyginti visų nukentėjusių įmonių patirtą turtinę žalą – daugiau nei 1 tūkst. eurų.
Į Pravieniškių kalėjimą vyras privalės atvykti per 7 dienas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo. Teismo sprendime pažymėta, kad jei nuteistasis atvyks į bausmės atlikimo vietą girtas ar apsvaigęs nuo narkotikų, jam gali grėsti žymiai rimtesni nemalonumai.
Šis teismo nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
