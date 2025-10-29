Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelegaliai butą užvaldžiusiam recidyvistui – kalėjimas

2025-10-29 10:49 / šaltinis: BNS
2025-10-29 10:49

Panevėžio apylinkės teismas aštuonerių mėnesių laisvės atėmimo bausme nuteisė 18 kartų teistą pasvalietį Žilviną Vieržbicką dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo.

Kalėjimo grotos Andrius Ufartas/Fotobankas

Panevėžio apylinkės teismas aštuonerių mėnesių laisvės atėmimo bausme nuteisė 18 kartų teistą pasvalietį Žilviną Vieržbicką dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo.

REKLAMA
1

Trečiadienį Panevėžio apylinkės teismas pranešė, kad sistemingai nusikalstantis Ž. Vieržbickas nesiima priemonių savo elgesiui pakeisti, tad teismo sprendimu pripažintas recidyvistu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bylos duomenimis, pernai gruodį vyras neteisėtai, be leidimo sugadinęs medinio lango rėmą bei išėmęs šešis lango stiklus, slapta įsibrovė į svetimą butą Panevėžio mieste, kuriame gyveno ir naudojosi elektra ir vandeniu, baldais, patalyne.

REKLAMA
REKLAMA

„Nuteistasis savo kaltę pripažino, teigė, kad buvo žiema, šalta, tad radęs butą ten įsibrovė ir gyveno, naudojosi bute esančiu turtu. Ž. Vieržbickas teisiamas jau devynioliktą kartą, nusikalsta sistemingai ir nesiima priemonių savo elgesiui pakeisti, tad teismas jį pripažino recidyvistu ir skyrė laisvės atėmimo bausmę“, - sakė bylą nagrinėjusi Panevėžio rūmų teisėja Skaistė Viburytė-Jasiukėnienė.

REKLAMA

Nukentėjusioji buto savininkė teismo prašė priteisti 250 eurų už santechninių mazgų ir nuniokoto buto sutvarkymą. Butas itin nuodugniai apieškotas – suversti drabužiai, prapjautos pagalvėlės, net nuotraukos išimtos iš rėmelių, nes buvo tikimasi rasti pinigų.

Teismas priteisė Ž. Vieržbickui atlyginti žalą ir paskyrė laisvės atėmimą aštuoneriems mėnesiams.

Nuosprendis neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų