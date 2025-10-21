Šiauliečiai teisina kaltinamą merą Artūrą Visocką: „Žinot, jei aš ten būčiau, gal ir aš norėčiau“

„Negaliu pasakyti kitko, kaip vėjų vėjai – ne vėjų vėjai, o vėjų vėjų vėjų vėjų vėjų vėjai“, – 2022 metais sakė miesto meras.
Vėjais prieš beveik trejus metus, artėjant savivaldybių rinkimams, Šiaulių meras Artūras Visockas po Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) kratos jo kabinete vadino kaltinimus. Esą jis darė neteisėtą įtaką, sudarydamas išskirtines sąlygas vienai bendrovei laimėti Šiaulių gatvių apšvietimo viešąjį pirkimą. Tuomet meras žadėjo, kad, kai baigsis ikiteisminis tyrimas, atskleis visą savo tiesą.
„Dėčiau visą tą medžiagą ant stalo, kad žmonės galėtų pamatyti, kaip vyksta dalykai“, – anksčiau aiškino A. Visockas.
Merą įklampino 1,78 milijono eurų vertės gatvių apšvietimo įrangos viešasis pirkimo konkursas, kurį rengė „Šiaulių gatvių apšvietimo“ įmonė. A. Visockas visokiais būdais protegavo vieną įmonę, siekdamas iš pirkimų eliminuoti konkurentus, teikė jai konfidencialią informaciją. Kad nebūtų susektas ar paklausomas kabinete, su verslininkais susitikinėjo net ir šalia savivaldybės esančios katedros šventoriuje.
Po STT kratos sustabdžius konkursą, vėliau Šiaulių miesto gatvių apšvietimo įranga nupirkta 0,5 milijono pigiau. Tyrimą vykdžiusios Europos deleguotos prokurorės teigimu meras piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekė paveikti liudytoją, jog šis ikiteisminio tyrimo metu ir teisme duotų melagingus parodymus.
„Asmenys yra kaltinami piktnaudžiavimu, pasikėsinimu sukčiauti, galbūt neskaidriai organizuojant viešąjį pirkimą dėl miesto gatvių apšvietimo“, – komentavo Šiaulių apygardos teismo atstovas Vytautas Jončas.
Šiauliečiams nė motais mero nusikaltimas
Nepaisant pateiktų įtarimų, merą įtikinama persvara jau pirmame ture šiauliečiai išrinko trečiajai kadencijai. Miestiečiai ir dabar atsargiai vertina teisėsaugininkų iškeltą bylą:
„Labai gerai vertinu. Vyras – tikras Šiaulių meras.“
„Visokių nuomonių yra, vieni gerai atsiliepia, džiaugiasi, kad miestą tvarko, visas gatves, šaligatvius, kitiems negeras gal.“
„Jei meras prieina iki to, kad per teismus reikia aiškintis, vadinasi, teisėsauga kažką rado.“
„Ne toks žmogus, biznio nedaro, gal apsirikimą daro. Biznio tikrai nedaro. 100 proc. galiu sakyti.“
„Kur nėra tos korupcijos, visur viena korupcija. Žinot, jei aš ten būčiau, gal ir aš norėčiau. Čia, žinokit, toks gudrus reikalas – pinigai, oooo.“
Tarybos nariai atėjo pasimokyti iš mero
Štai į teismą renkasi merui oponuojantys politikai, sako, atėję čia sužinoti, kaip iš tiesų elgėsi meras.
„Įdomus dalykas vyksta, ir mums, šiauliečiams, ir tarybos nariams rūpi, ar tai yra tiesa, ar kaltinimai pateikti neteisingi“, – sakė Šiaulių miesto tarybos narys Egidijus Jankauskas.
„Atėjau sužinoti, kaip dirbti neskaidriai, bet visiems tai pateikti kaip skaidrų darbą, kaip imu kyšį, bet padaryti taip, kad visi tuo džiaugtųsi. Norėjau išgirsti mero filosofiją“, – tikino Šiaulių m. tarybos narys Zakiras Medžidovas.
Meras ir kiti du kaltinamieji – verslininkas Danielius Krinickis ir viešųjų pirkimų ekspertas Rytis Maliukevičius teisme dalyvauja nuotoliniu būdu – per kompiuterio ekraną. Nors merui nuo savivaldybės iki teismo vos 400 metrų.
„Mero paaiškinimas buvo toks, kad grįžta iš komandiruotės labai vėlai ir gali būti problemų su nepakankamu poilsiu“, – teigė Šiaulių apygardos teismo atstovas Vytautas Jončas.
„Vakar gavau „Zoomo“ nuorodą iš teismo, prisijungimą, tą už mane nusprendė galbūt advokatai, gal kiti žmonės negalėjo atvykti“, – pasakojo pats meras.
Per posėdžio pertrauką savivaldybėje meras žurnalistams sakė, kad mestų kaltinimų nepripažįsta. Tačiau atskleisti savo versijos dar nenori.
„Nepripažįstu, tą ir pasakysiu teismo posėdyje. Ir tiek. Verta gerbti teismą ir visą procesą, kuris vyksta, ir būtų neetiška man užbėginėti ir pasakoti savo įsivaizdavimą viso to reikalo anksčiau, nei tai bus pasakyta teisme“, – pasakojo A. Visockas.
Jei prokurorė kaltę teismui įrodys, kaltinamiesiems gresia bauda ar net kalėjimas iki 8-erių metų.
