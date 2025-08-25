Kalendorius
Žmonės

Baisi smarvė slėpė žiaurius vyro nusikaltimus namie: atidarius duris supykino net specialistus

2025-08-25 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 19:20

Tokijuje, Japonijoje įvykdyta mirties bausmė vyrui, pramintam „Twitter“ žudiku, kuris buvo nuteistas už devynių žmonių, daugiausia moterų, nužudymą ir kūnų išniekinimą. Tai pirmas mirties bausmės įvykdymas šalyje per beveik trejus metus.

Takahiro Shiraishi (Nuotr. SCANPIX ir Wikipedia)
7

Tokijuje, Japonijoje įvykdyta mirties bausmė vyrui, pramintam „Twitter“ žudiku, kuris buvo nuteistas už devynių žmonių, daugiausia moterų, nužudymą ir kūnų išniekinimą. Tai pirmas mirties bausmės įvykdymas šalyje per beveik trejus metus.

3

34-erių Takahiro Shiraishi buvo pakartas Tokijo tardymo izoliatoriuje. 2020 m. jam buvo paskirta mirties bausmė, kai jis prisipažino nužudęs devynis žmones – aštuonias moteris ir vieną vyrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Internete ši istorija ėmė plisti ir vėl.

Takahiro Shiraishi, Japonija
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Takahiro Shiraishi, Japonija

Atlikta krata žudiko namuose

Shiraishi buvo suimtas 2017 m. spalį, kai policija atliko kratą jo namuose Zamos mieste, netoli Tokijo. Tyrėjai ieškojo dingusios 23 metų moters, kuri socialiniuose tinkluose, įskaitant „Twitter“ (dabar vadinama „X“), buvo išreiškusi minčių apie savižudybę.

Shiraishi namuose buvo rasti trys šaldikliai ir penki konteineriai su žmogaus galvomis ir kaulais, nuo kurių buvo nuimta mėsa, pranešė CNN partnerė TV Asahi, remdamasi policijos šaltiniais.

Ši daug dėmesio sulaukusi žmogžudysčių byla daugelį metų šokiravo šalį ir kėlė nerimą dėl socialinių tinklų naudojimo.

Aukos buvo jaunesnės už žudiką

Devynioms aukoms buvo nuo 15 iki 26 metų, pranešė Japonijos visuomeninis transliuotojas NHK ir TV Asahi, remdamiesi teismo duomenimis. Aukos buvo internete paskelbusios apie norą nusižudyti, po to su jomis susisiekė Shiraishi.

Naudodamas slapyvardį, kuris reiškia budelis, Shiraishi kvietė jas į savo butą Zamoje, žadėdamas padėti mirti, pranešė naujienų agentūra „Jiji“, remdamasi kaltinamuoju aktu.

Shiraishi teisme prisipažino, kad nužudė aukas, teigdamas, jog tai padarė siekdamas patenkinti savo seksualinius troškimus.

2020 m. gruodį jis buvo pripažintas kaltu dėl nužudymo, išžaginimo ir devynių aukų kūnų sukapojimo, kurių palaikus laikė savo bute.

Shiraishi advokatas apskundė nuosprendį Tokijo aukštajam teismui, bet vėliau skundą atsiėmė, todėl bausmė tapo galutinė.

„Tai byla, kurią lėmė savanaudiški motyvai – seksualinis ir finansinis pasitenkinimas. Šiems motyvams tenkinti prireikė devynių žmonių gyvybių per du mėnesius. Tai labai rimtas incidentas, sukėlęs šoką visuomenėje ir nerimą. Suprantu, kad tai ypač skaudi byla tiek aukoms, tiek jų šeimoms“, – spaudos konferencijoje sakė ministras Keisuke Suzuki.

Prakalbo aukų šeimos

Po egzekucijos vienos aukos tėvas NHK sakė, kad būtų labiau norėjęs, jog Shiraishi visą gyvenimą apmąstytų savo nusikaltimus, o ne paprasčiausiai netektų gyvybės per mirties bausmę.

NHK duomenimis, Shiraishi egzekucija – pirmoji šalyje nuo 2022 m. liepos.

Japonijoje mirties bausmė įvykdoma pakariant, o egzekucijos datos neviešinamos iki pat bausmės įvykdymo. Procesas vyksta slapta, be išankstinio įspėjimo, o šeimos ir advokatai paprastai informuojami tik po įvykdymo.

„Mirties nuosprendis buvo patvirtintas po išsamaus teismo proceso. Įvertinęs visas aplinkybes, aš pasirašiau egzekucijos įsakymą“, – sakė ministras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

