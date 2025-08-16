„Iš anapus“ grįžusi moteris papasakojo, ką matė: nuo pasakojimo šiurpsta oda

Medicinos specialistai prognozavo tik 20 proc. išgyvenimo tikimybę, tačiau Nicola ne tik išgyveno, bet ir pasidalijo unikaliu savo patyrimu apie tai, ką patyrė būdama arti mirties – ir tai neturėjo nieko bendro su tradicinėmis vizijomis.
Patekusi į ligoninę paniro į komą
Nicola buvo skubiai paguldyta į William Harvey ligoninę Ashforde, Kente, po to, kai jos būklė smarkiai pablogėjo. 24 valandas prijungta prie dializės aparato, ji paniro į komą, rašoma mirror.co.uk.
„Mano šeima girdėjo visus tuos baisius žodžius, kuriuos girdite medicininiuose dokumentiniuose filmuose, pavyzdžiui, kad gydytojai daro viską, ką gali.
Visi sakė, kad tai juos labai išgąsdino ir parodė, kaip viskas buvo rimta. Niekas nesitikėjo, kad aš išgyvensiu naktį, bet, laimei, aš išgyvenau“, – pasakojo Nicola.
Nepaisant prognozių, ji pabudo, tačiau liko dezorientuota ir sutrikusi. Jos šeima buvo įspėta, kad ji nebebus tokia pati.
Unikali patirtis, patekus į „anapus“
Nicola apibūdino savo patirtį komos būsenoje kaip apymirtinę patirtį, tačiau ji skyrėsi nuo įprastų pasakojimų:
„Vienintelis būdas, kaip galiu apibūdinti komą, yra kaip artimos mirties patirtį. Bet tai nebuvo kaip visos tos istorijos, kurias girdite, nebuvo jokių baltų vartų. Aš nieko nemačiau, tik prisimenu, kad jaučiau šilumą ir gintarinę šviesą.
Bet tai man suteikė jausmą, kad po mirties turi būti kažkas, gyvenimas ar energija, ir būtent ten gimė šios idėjos pagrindas.“
Gyvenimas po komos: kova su sunkumais
Po pabudimo Nicola susidūrė su daugybe iššūkių – sumišimu, migrena, priepuoliais. Jos gyvenimas pasikeitė dramatiškai – ji negali gyventi savarankiškai ir gyvena su tėvais.
„Eidavau į šeimos renginius, bet nesuprasdavau, kas vyksta, ir nežinojau, apie ką žmonės kalba. Tai ne izoliacijos jausmas, o labiau jausmas, kad esu kvaila“, – prisimena ji.
Nepaisant sunkumų, Nicola įgavo naują jėgą ir ryžtą. Nusivylusi tuo, ką prarado, ji sudarė norų sąrašą, o svarbiausias tikslas – įveikti smegenų pažeidimą ir parašyti knygą.
„Keletą kartų bandžiau rašyti, bet tie įkyrūs balsai sakė: „Tu to negali padaryti.“ Bet aš norėjau pabandyti, nes tai man atrodė teisinga ir ramino mano protą. Rašydama aš grįžau prie savęs. Pajutau, kad vėl galiu kvėpuoti ir esu savimi“, – pasakojo Nicola.
Ši stipri ir įkvepianti istorija primena apie neįtikėtiną žmogaus gebėjimą kovoti ir atsigauti net ir po didžiausių išbandymų.
