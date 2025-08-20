Košmaras atostogų metu: mirė maistu prabangiame kurorte apsinuodijęs vyras

Nelaimė įvyko Fuerteventuros kurorte Ispanijoje.
Ispanijoje mirė turistas
Vyras mirė 2024 m. lapkričio 4 d., praėjus beveik mėnesiui nuo tada, kai pajuto simptomus.
Dabar teismas įrodė, vyras mirė dėl termiškai neapdorotos vištienos 4 žvaigždučių kurorte „Occidental Jandia Playa“.
Viešbučių grupė „Barceló Hotel Group“, kuriai priklauso kurortas, sako, kad „taiko griežtą maisto higienos ir saugos protokolą, kuris apima griežtą vidaus kontrolę ir periodinius išorės auditus, kuriuos atlieka nepriklausoma maisto saugos srityje žinoma įmonė. Ši kontrolės sistema užtikrina, kad būtų laikomasi galiojančių teisės aktų ir griežtų mūsų bendrovės kokybės standartų“.
Grupė priduria, kad turi sertifikatus, galinčius tai įrodyti.
Vyras su 60-mete žmona atostogas užsisakė per „Jet2“.
Pirmą kartą vyras apsinuodijimo simptomus pajuto 2024 m. spalio 9 d., praėjus devynioms dienoms po to, kai pora atvyko į kurortą.
Spalio 12 d. jį apžiūrėjo kurorto gydytojas, turistas buvo nusiųstas į vietos kliniką. Kitą dieną, pablogėjus būklei, jis buvo paguldytas į ligoninę. Vyrą ištiko sepsis, buvo sukelta dirbtinė koma, vėliau kilo inkstų nepakankamumas.
„Tyrimas nustatė, kad Leslie mirė nuo kelių organų nepakankamumo dėl sepsio, kurį sukėlė salmonelės“, – teigiama advokatų pareiškime.
Mirusio vyro žmona taip pat susirgo kelionės metu, irgi užsikrėtė salmonelėmis.
Pora buvo susituokusi 38 metus.
„Leslie buvo toks mylintis ir rūpestingas vyras ir tėtis. Jis buvo mano geriausias draugas ir gyvenimas be jo niekada nebus toks pat. Man vis dar sunku suvokti, kaip mes išvykome, o Leslie negrįžo namo“, – sako moteris.
