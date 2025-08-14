Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tragedija: tėvas kombainu pervažiavo savo sūnų

2025-08-14 16:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 16:39

Lenkijoje atliekant žemės ūkio darbus įvyko tragedija, skelbia „TVN24“. Kombainą vairavęs vyras pervažiavo savo 29-erių sūnų.

Ūkininkavimas (nuotr. BNS/A. Ufartas)

Lenkijoje atliekant žemės ūkio darbus įvyko tragedija, skelbia „TVN24“. Kombainą vairavęs vyras pervažiavo savo 29-erių sūnų.

REKLAMA
0

Tragedija antradienį vakare įvyko Čyčkovų kaime.

Pranešama, kad tragedija įvyko kombainui važiuojant atbuline eiga.

„Kombaino vairuotojas, atlikdamas atbulinės eigos manevrą, nesilaikė atsargumo, dėl to įvažiavo į vyrą. Deja, jo gyvybės išgelbėti nepavyko“, – cituojamas policijos atstovės komentaras.

Pareigūnai apžiūrėjo įvykio vietą, apklausė liudininkus.

Vyksta tyrimas, kurio metu turėtų paaiškėti tikslios tragedijos aplinkybės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų