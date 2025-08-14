Tragedija: tėvas kombainu pervažiavo savo sūnų

Tragedija antradienį vakare įvyko Čyčkovų kaime.
Pranešama, kad tragedija įvyko kombainui važiuojant atbuline eiga.
„Kombaino vairuotojas, atlikdamas atbulinės eigos manevrą, nesilaikė atsargumo, dėl to įvažiavo į vyrą. Deja, jo gyvybės išgelbėti nepavyko“, – cituojamas policijos atstovės komentaras.
Pareigūnai apžiūrėjo įvykio vietą, apklausė liudininkus.
Vyksta tyrimas, kurio metu turėtų paaiškėti tikslios tragedijos aplinkybės.
