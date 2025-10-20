Šakalienė sureagavo į premjerės kritiką: pasirinkimo teisė, ar tiki žmogumi, ar ne

„Pasirinkimo teisė yra ar tu tiki žmogumi, ar ne. Šiandien girdžiu, kad partijos pirmininkas manimi netiki, premjerė manimi netiki, tai yra jų pasirinkimas. Faktai yra tokie patys. Tiesa yra tik viena“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė D. Šakalienė.
„Esminis klausimas, ar yra įmanoma dirbti tokioje atmosferoje. Tą klausimą sau užduodu jau kurį laiką ir vienintelė priežastis, kodėl vis dar esu šioje pozicijoje – siekis maksimaliai apginti kietą gynybos (finansavimo – ELTA) gynimą“, – akcentavo ji.
Visgi, dėl galimų tolesnių veiksmų ministrė dar ketina tartis su komanda.
„Jeigu tokiame kontekste, tu žiūri į krašto apsaugos ministrą kaip į kažką, kas tau nuolat kelia abejonių – yra visiškai akivaizdu, kad krašto apsaugos ministras savo darbo tinkamai dirbti negali“, – kalbėjo D. Šakalienė.
„Dabar turime susėsti su komanda ir pasitarti. Taip jau aš dirbu – komandiškai“, – pabrėžė ji.
Tikina atsakiusi į premjerės užduotus klausimus
Pirmadienį premjerė I. Ruginienė pareiškė D. Šakalienei uždavusi klausimų, o atsakymus tikisi gauti dar šią savaitę. Pasak Vyriausybės vadovės, klausimai susiję su gynybos pramone, sąsajomis su verslu ir kaip vykdomas bei organizuojamas darbas Krašto apsaugos ministerijoje.
Savo ruožtu D. Šakalienė teigė atsakiusi į Vyriausybės vadovės klausimus, o jeigu premjerės atsakymai netenkina, tikino ministrė, tokią teisę I. Ruginienė turi.
„Premjerė man uždavė daug klausimų, aš į juos atsakiau. Jeigu atsakymai jos netenkina, tai jos teisė. Kaip ir sakiau jums prieš keletą dienų, kai mane kalbinote, vienas dalykas yra kompetencija, darbo kokybė ir tarptautinė reputacija. Kitas dalykas yra premjero teisė pasirinkti komandą. Nebūtinai šitoje situacijoje mūsų nuomonės gali sutapti“, – sakė D. Šakalienė.
„Labai sunku išsklaidyti įtarimus, kuriems nėra pagrindo. Jeigu jūs sakote, kad, įtarimai, susiję su korupcija... Aš norėčiau žinoti konkrečiau, nes aš nežinau“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta anksčiau, pirmadienį su krašto apsaugos ministre susitikusi premjerė I. Ruginienė sakė, kad pasitikėjimas ministre yra sušlubavęs. Politikės teigimu, krašto apsaugai vadovaujantis socialdemokratė turės atsakyti į ne vieną susitikimo metu užduotą klausimą. Taip pat, pažymėjo I. Ruginienė, nuo šiol gynybos pramonės klausimus kuruos Ekonomikos ir inovacijų, Finansų ministerijos.
Toks susitikimas vyko po to, kai praėjusią savaitę paaiškėjo, jog Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos finansavimas bus mažesnis nei iš tikrųjų numatyta valstybės biudžeto projekte
Apie KAM vykusį neoficialų susitikimą pirmasis užsiminė M. Sinkevičius. „Žinių radijui“ jis teigė, kad pokalbiai KAM yra „keistas žanras“, o ministrės D. Šakalienės elgesį jis įvertino kaip nekomandišką ir nenuoseklų.
Netrukus krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais, tačiau detaliau jų nekomentavo.
Savo ruožtu krašto apsaugos ministrė aiškinosi, kad susitikimas KAM vyko be jos žinios. Tačiau D. Šakalienė tokio žanro susitikimo nesmerkė, pažymėdama, kad toks pokalbių formatas yra normalus. Nesusipratimu susiklosčiusią situaciją vadinanti socialdemokratė žadėjo viską išsiaiškinti pokalbio su premjere metu.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžeto projekte gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.
