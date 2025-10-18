Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Šakalienė: dėl didesnio gynybos biudžeto stovėsime su kariuomenės vadu surėmę pečius

2025-10-18 15:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-18 15:51

Viešojoje erdvėje kilus diskusijoms dėl gynybos biudžeto, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad kartu su kariuomenės vadu Raimondu Vaikšnoru palaikys poziciją dėl didesnio finansavimo.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Viešojoje erdvėje kilus diskusijoms dėl gynybos biudžeto, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad kartu su kariuomenės vadu Raimondu Vaikšnoru palaikys poziciją dėl didesnio finansavimo.

8

„Kariuomenės vadas ir krašto apsaugos ministras turi ginti gynybos biudžetą, nes mūsų gynyba šiuo metu yra pats svarbiausias prioritetas. Tai, aš manau, kad mes visi turime būti vienoje ir sutelktoje komandoje. Pradinės sumos, kurios buvo siūlomos gynybai, tikrai neatitiko mūsų poreikio. Visais būdais įkalbinėjome, diskutavome“, – žurnalistams šeštadienį sakė D. Šakalienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su žurnalistais ir visuomenininkais, kurio metu esą tvirtinta, kad gynybai biudžete numatyta mažiau lėšų nei iš tikrųjų. I. Ruginienė sakė, kad dėl susiklosčiusios situacijos ministrės laukia „rimtas pokalbis“. Savo ruožtu D. Šakalienė sako, kad susitikimas vyko be jos žinios, tačiau jo nesmerkia. Penktadienį LRT televizijai ji sakė, kad per minėtą susitikimą buvo aptarta situacija, ką daryti su gynybos biudžetu, kokie yra poreikiai ir pan.

„Labai tikimės ir premjerės supratimo, tikrai ji žino, kokia geopolitinė situacija, pabrėžia, kad gynyba yra prioritetas. O apie konkrečias biudžeto eilutes tikrai galėsime kalbėtis, kiekvieną eurą paaiškinti, kam jis reikalingas mūsų gynybai, kokia žala būtų jo neskyrus“, – žurnalistams Vingio parke sakė ministrė.

D. Šakalienė pažymėjo, kad dėl didesnio gynybos biudžeto gali tekti pakovoti Seime, nes ne visi politikai supranta krašto apsaugos finansavimo svarbą.

„Keliais tu negali pakeisti oro gynybos sistemos, keliais negali pakeisti oro gynybos sistemos, keliais negali pakeisti pėstininkų kovos mašinos, yra baziniai gynybos poreikiai ir papildomi poreikiai. Tai čia mes su kariuomenės vadu stovėsime surėmę pečius“, – teigė krašto apsaugos ministrė.

Susiklosčiusią padėtį krašto apsaugos ministrė ir premjerė žada aptarti pirmadienį.

ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų.

Z1000
Z1000
2025-10-18 15:53
Koki pas tavi pečiai kaip pas vista
Atsakyti
gustas
gustas
2025-10-18 16:03
...taip, taip kovokite - svarbiausia, kad auksiniams šaukštams užtektų...
Atsakyti
Paslaptis
Paslaptis
2025-10-18 16:05
Duokit milij., įsisavinti pajėgsim, o kaip įsisavinta ,,VALSTYBĖS PASLAPTIS'' , runkeliams žinoti nereikia , tik mokesčius ir baudas mokėti butina.
Auksinių šaukštų trūksta
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
