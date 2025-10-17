TV3 Žinios. Trumpas susitiks su Putinu; Grįžo Šakalienė; Kretingoje – paveikslų detektyvas

Į Lietuvą sugrįžo sabotažu prieš premjerę apkaltinta Dovilė Šakalienė, tačiau jos santykių su premjere aiškinimosi teks palaukti iki kitos savaitės. Inga Ruginienė pyksta, kad visuomenininkams ministerija pateikė blogus gynybos finansavimo skaičius, tačiau D. Šakalienė sako pasitikrinusi ir skaičiai teisingi.
Tikras meno detektyvas Kretingoje – kai šio miesto muziejininkai padovanojo danų kolegoms katalogą su pas mus kabančiais senoviniais grafų Tiškevičių kolekcijos paveikslais, viename jų danai atpažino savo didikę. Keisčiausia, kad Lietuvoje ji – mūsų grafienė Zubovienė, o Danijoje – šios šalies aristokratė.
