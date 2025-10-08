Kai kurie Vilniaus ir Kauno restoranai gavo įspėjimus: užfiksuota diskriminacija

Kaip trečiadienį pranešė tarnyba, įspėjimai buvo skirti Vilniaus restoranams „Amandus“, „Augustin“, „Da Antonio“, „Demoloftas“, „Džiaugsmas“, „Ertlio namas“, „Fabrikėlis“, „Farmer&Ocean“, „Justa Pasta“, „Le Travi“, „Momo grill“, „Nineteen18“, „SOMM“, taip pat Kaune esantiems „Arivee“ ir „Nüman“.
Anot jos, tyrimai dėl diskriminacijos buvo pradėti gavus skundus, kuriuose nurodyta, kad į šiuos restoranus neįmanoma patekti žmonėms, judantiems vežimėliais.
„Tarnyba konstatavo, kad restoranų patalpos išties nepritaikytos: prie daugumos įėjimų yra laiptai be nuožulnių užvažiavimų, durys – per siauros, vidaus patalpose yra kliuvinių, trukdančių judėti vežimėliais. Be to, nustatyta, kad žmonėms su judėjimo negalia yra nepritaikyti daugumos įstaigų tualetai“, – pranešime nurodė tarnyba.
Tarnybai pradėjus tyrimą, septyni restoranai įsigijo pristatomas rampas, dvi įstaigos į institucijos pakartotinius kreipimusis apskritai nesureagavo, kiti pateikė tik dalį informacijos.
Artimiausiu metu rengiamas susitikimas, į kurį sukviesti restoranus vienijančios asociacijos, atsakingų valstybinių institucijų, žmonių su negalia organizacijų atstovai.
