„Uber“ diskriminavo neregę: atsisakė vežti dėl jos negalos

Nesutiko vežti su šuniu vedliu
Kaip rašoma pranešime, moteris į tarnybą kreipėsi dėl to, kad jai nepavyko pasinaudoti „Uber“ vairuotojų paslaugomis. Ji paaiškino esanti neregė ir per „Uber“ programėlę bandžiusi išsikviesti pavežėją. Anot moters, abu pavežėjai pro ją pravažiavo ir pamatę, kad šalia moters yra šuo vedlys, atsisakė suteikti paslaugą. Situacijos nepadėjo išspręsti ir pokalbiai telefonu su vairuotojais – jie teigė pareiškėjos su šuniu nevešiantys.
UAB „Uber Lithuania“ atstovė paaiškino, kad bendrovė teikia platformos, kuri sujungia pavežėjus su klientais, paslaugas, o pavežėjai nėra jos darbuotojai – dirba individualiai arba yra kitų taksi firmų darbuotojai. „Uber“ bendrovėje yra patvirtintos bendruomenės gairės, kuriose taip pat skiriamas dėmesys diskriminacijos prevencijai ir kiekvienas panašus atvejis yra atidžiai tiriamas. Gairėse taip pat skiriamas dėmesys paslaugų teikimui asmenims su negalia, įskaitant asmenų, lydimų šunų asistentų, pavežėjimą.
Šuo pagalbininkas – ne tiesiog augintinis
Pasak lygių galimybių kontrolierės Birutės Sabatauskaitės, pavežėjimo paslaugos – ne vienintelė sritis, kur šunų pagalbininkų lydimi žmonės susiduria su kliūtimis. „Esame tyrę atvejus, kai pareiškėjos su šuniu pagalbininku neįleido į maitinimo įstaigas, keblumų kyla ir parduotuvėse, viešajame transporte. Iš dalies taip yra dėl to, kad šunys pagalbininkai Lietuvoje vis dar yra retenybė ir visuomenė nedaug apie juos žino. Būtent todėl paslaugų teikėjai galėtų ir turėtų atkreipti į tai dėmesį, atitinkamai apmokyti darbuotojus, kad tokių situacijų nebūtų. Būtina žinoti, kad šuo pagalbininkas nėra tiesiog augintinis, jis teikia asmeniui su negalia individualią pagalbą ir yra nuo jo neatsiejamas“, – pabrėžė B. Sabatauskaitė.
Pareiškėją vežti atsisakę „Uber“ vairuotojai įspėti dėl padaryto pažeidimo, o UAB „Uber Lithuania“, Lietuvoje teikiančiai „Uber“ platformos paslaugas, rekomenduota papildomai informuoti šalyje dirbančius „Uber“ platformos vairuotojus, kad draudžiama diskriminuoti asmenis dėl jų negalios, įskaitant atvejus, kai keleivį lydi šuo pagalbininkas.
