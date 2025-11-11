 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Marijampolės kalėjime pareigūnė patyrė traumą: profsąjunga kaltina infrastruktūrą

2025-11-11 11:28 / šaltinis: BNS
2025-11-11 11:28

Marijampolės kalėjime pareigūnė patyrė traumą, profsąjunga dėl to kaltina netinkamą kalėjimo infrastruktūrą.

Policija (nuotr. Elta)

Marijampolės kalėjime pareigūnė patyrė traumą, profsąjunga dėl to kaltina netinkamą kalėjimo infrastruktūrą.

0

Kaip antradienį pranešė Lietuvos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, traumą, po kurios atsidūrė ligoninėje, ji patyrė trirate transporto priemone vykdydama kalėjimo teritorijos apžiūrą. 

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Kęstučio Pauliuko teigimu, tai nebe pirmas panašus incidentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Traumą patyrusiai kolegei linkiu kuo greičiau pasveikti ir grįžti į tarnybą. Galbūt šį nemalonų incidentą galima būtų laikyti nemaloniu atsitiktinumu, jei ne vienas bet: tai jau trečias panašaus pobūdžio nutikimas Marijampolės kalėjime“, – pranešime cituojamas K. Pauliukas.

Jo teigimu, dėl pareigūnų patirtų traumų kalta netinkama takų, skirtų kalėjimo teritorijos apžiūrai, infrastruktūra.

„Visų pirma kalbu apie takų plotį. Pagal galiojančius reikalavimus, tokio tako plotis turėtų būti 2–2,2 metrai. Marijampolės kalėjime – vos 1,6 metro. Be to, takas čia eina visiškai greta kalėjimo sienos. Kas taip pat didina riziką susižeisti. Galiausiai, takas nutiestas be jokių apsisukimui skirtų vietų“, – sako K. Pauliukas.

Anot jo, po tokių besikartojančių incidentų šio kalėjimo, taip pat Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovybė turėtų kuo skubiau atlikti tyrimą ir imtis visų būtinų veiksmų tam, kad panašių įvykių ateityje būtų išvengta.

„Deja, tačiau kol kas apie panašias iniciatyvas bent jau mes negirdėjome“, – teigia K. Pauliukas.

