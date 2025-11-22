33-ejų Danas jau atšventė Kalėdas, nes jų gali nesulaukti: sunku sulaikyti ašaras

Danas, 33-ejų vyras iš Jungtinės Karalystės, Kalėdas šiemet atšventė anksčiau laiko, nes jam buvo diagnozuotas nepagydomas vėžys vos kelios savaitės po jo pirmojo vaiko gimimo, rašoma mirror.co.uk.
Diagnozė iškart po sūnaus gimimo
Danas Kettle'as ir jo žmona Bethan susituokė 2024 m. birželį, o jau kovą susilaukė pirmagimio, sūnaus Rekso.
Tačiau iškart po to vos 33-ejų vyrui buvo nustatyta 4b stadijos stemplės vėžio diagnozė. Pasak gydytojų, tokios stadijos vėžiui gydymas nebėra taikomas: tenka susitaikyti su liūdna prognoze.
Kebli situacija galiausiai paskatino gydytojus rekomenduoti Danui nutraukti gydymą ir sutelkti brangų likusį laiką į buvimą su artimaisiais.
Šeima nusprendė Kalėdas atšvęsti anksčiau laiko, praėjusį šeštadienį, kad mažasis Reksas spėtų patirti bent vieną šventę kartu su tėčiu.
Bethan sesuo Christine Elkins sakė: „Visada sakoma, kad tai dažniausiai nutinka tik patiems geriausiems žmonėms, bet Danas tikrai yra vienas iš tokių. Nežinau daug dalykų, kurių jis nebūtų padaręs dėl kitų – jis visada buvo neįtikėtinai nuoširdus ir mylintis.
Per pastaruosius šešis mėnesius jo parodytas ryžtas ir drąsa yra tikras jo nuostabaus charakterio įrodymas.“
Simptomai ir kelias iki diagnozės
Danas, dirbęs santechnikos ir šildymo inžinieriumi, balandį sunerimo dėl staigaus svorio kritimo ir sunkumų ryjant. Endoskopija ir tyrimai atskleidė stemplės naviką, dėl kurio valgyti ir ryti tabletes darėsi vis sunkiau.
Dabar jis ragina visus, kurie pastebi netikėtą svorio kritimą, rijimo sunkumus ar padidėjusį nuovargį, kuo anksčiau kreiptis į gydytojus.
Christine pridūrė: „Tai nepaprastai reta diagnozė tokio amžiaus žmonėms, bet dėl jo jaunystės ir geros fizinės formos buvo tikima, kad jis gerai atlaikys chemoterapiją ir imunoterapiją.“
Privatus gydymas, deja, nepadėjo, ir Danas vis daugiau laiko leido ligoninėje.
Šeima taip pat ieškojo privataus gydymo galimybių, tačiau gydymas ėmė kenkti, o Danas vis dažniau atsidurdavo ligoninėje. Galiausiai artimieji nusprendė skirti likusį laiką prisiminimams kurti.
Žmonių gerumas padėjo išpildyti šeimos svajones
Šeima iš Oakhamo, Rutlande, pradėjo „GoFundMe“ lėšų rinkimo kampaniją, kad galėtų sukurti kuo daugiau prisiminimų su Danu prieš jam paliekant šį pasaulį.
Christine sakė: „Mus pribloškė žmonių gerumas – tiek pažįstamų, tiek visiškai nepažįstamų.“
Dano žmona Bethan taip pat padėkojo: „Kiekviena žinutė, auka ir palaikymo ženklas suteikė mums tiek daug paguodos šiuo neįtikėtinai sunkiu metu. Dėl jūsų galime susitelkti į ypatingus prisiminimus.“
Surinktos aukos padėjo porai vėl apsilankyti Londono „Kimpton Fitzroy“ viešbutyje, kur vyko jų vestuvių vakarėlis, praleisti naktį prabangiame „Hambleton Hall“ viešbutyje, pailsėti vienos šeimos vasarnamyje prie Rutland Water tvenkinio.
Christine tikisi, kad surinkti pinigai taip pat suteiks ilgalaikį saugumą Bethan ir jų sūnui, Reksui: „Jų istorija tik prasidėjo, ir ji buvo staigiai nutrūks. Bet tikiuosi, kad vis dar galime sukurti bent kelis prisiminimus kartu.“
