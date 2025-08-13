Iš miško lietuviai grybus dabar tempia kibirais: išdavė, kur randa

Grybautojai naujienų portalo tv3.lt skaitytojams atskleidė savo radinius – pasidalijo nuotraukomis ir papasakojo, kur miške rado šių gėrybių.
Leonas parsinešė pintinę baravykų
Pirmasis su skaitytojais savo laimikiu pasidalijo grybautojas Leonas – jo pintinėje tilpo gausybė didelių baravykų.
„Baravykų daug. Didelių ir mažų. 80 proc. su gyventojais, o čia visi geri. Peržiūrėti“, – sakė jis.
Jis didžiulį baravykų derlių pririnko Telšių rajono miškuose, kur tankiai auga beržai ir pušys, o po medžių lapais ir samanomis slėpėsi tiek dideli, tiek mažesni grybai.
„Rinkome dviese, kokias keturias valandas. Daug darbo... O įdėti į krepšį... Nėra ką. Kirmėlėti. Labai!“ – pridūrė jis.
Nijolės grybų radinys per valandą
Prienų rajono miškuose grybavusi grybautoja Nijolė šiandien taip pat sutiko pasidalinti savo radiniu.
Per valandą jai pavyko surinkti nemažą kiekį baravykų, kuriuos noriai parodė naujienų portalo tv3.lt skaitytojams.
Pasak Nijolės, šiemet šios apylinkės ypač dosnios – drėgmė ir palankios oro sąlygos leido grybams sparčiai išdygti, todėl miškas tapo tikru lobynu visiems grybautojams.
Virginija rado įspūdinga kiekį baravykų
Grybautoja Virginija taip pat sutiko pasidalinti savo radiniu su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Ji pasakoja, „kad ir šluba, kad ir su lazda, kad ir stenėdama iš skausmo, vis tiek miškas šaukia, nors tu ką!“
Moteris pasakoja, kad grybavo dviese, Jonavos miškuose, o miške rado dar daug grybų – peraugusių ir sukirmijusių.
„Grybus išdovanojau geriems žmonėms Jonavos miškuose“, – atskleidžia ji.
Virginija priduria, kad šiemet miškai ypač dosnūs, todėl net trumpa išvyka gali pasibaigti gausiu laimikiu, kurį galima pasidalinti su draugais ar artimaisiais.
Lina džiaugėsi krepšiais baravykų
Lina pasakoja apie savo grybavimo nuotykius Panevėžio–Kupiškio rajone. Ji pririnko net kelis krepšius baravykų.
Moteris pasidalijo smagiausiomis akimirkomis: mašalų spiečius, kelionė per liūtį, purvo vonios dumblo griovy, diplomatinės derybos su šliužais dėl sveikų baravykų.
„Palieku didelius grybus šliužams, bet jie vis tiek nekreipia dėmesio, teko panaudoti jėgą“, – juokiasi Lina.
Ji skaitytojams patarė smagiai ir saugiai grybauti.
