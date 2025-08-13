Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Iš miško lietuviai grybus dabar tempia kibirais: išdavė, kur randa

2025-08-13 15:28 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-13 15:28

Šiemet Lietuvos miškai ypač dosnūs – socialiniuose tinkluose plinta nuotraukos, kuriose žmonės dalijasi savo surinktais grybais ir džiaugiasi gausiu derliumi.

Iš miško lietuviai grybus tempia dešimtimis krepšių: išdavė, kur randa (nuotr. 123rf.com, asm. archyvo)

Šiemet Lietuvos miškai ypač dosnūs – socialiniuose tinkluose plinta nuotraukos, kuriose žmonės dalijasi savo surinktais grybais ir džiaugiasi gausiu derliumi.

REKLAMA
5

Grybautojai naujienų portalo tv3.lt skaitytojams atskleidė savo radinius – pasidalijo nuotraukomis ir papasakojo, kur miške rado šių gėrybių.

Leonas parsinešė pintinę baravykų

Pirmasis su skaitytojais savo laimikiu pasidalijo grybautojas Leonas – jo pintinėje tilpo gausybė didelių baravykų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Baravykų daug. Didelių ir mažų. 80 proc. su gyventojais, o čia visi geri. Peržiūrėti“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Jis didžiulį baravykų derlių pririnko Telšių rajono miškuose, kur tankiai auga beržai ir pušys, o po medžių lapais ir samanomis slėpėsi tiek dideli, tiek mažesni grybai.

REKLAMA

„Rinkome dviese, kokias keturias valandas. Daug darbo... O įdėti į krepšį... Nėra ką. Kirmėlėti. Labai!“ – pridūrė jis.

Nijolės grybų radinys per valandą

Prienų rajono miškuose grybavusi grybautoja Nijolė šiandien taip pat sutiko pasidalinti savo radiniu.

Per valandą jai pavyko surinkti nemažą kiekį baravykų, kuriuos noriai parodė naujienų portalo tv3.lt skaitytojams.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak Nijolės, šiemet šios apylinkės ypač dosnios – drėgmė ir palankios oro sąlygos leido grybams sparčiai išdygti, todėl miškas tapo tikru lobynu visiems grybautojams.

Virginija rado įspūdinga kiekį baravykų

Grybautoja Virginija taip pat sutiko pasidalinti savo radiniu su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Ji pasakoja, „kad ir šluba, kad ir su lazda, kad ir stenėdama iš skausmo, vis tiek miškas šaukia, nors tu ką!“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Moteris pasakoja, kad grybavo dviese, Jonavos miškuose, o miške rado dar daug grybų – peraugusių ir sukirmijusių.

„Grybus išdovanojau geriems žmonėms Jonavos miškuose“, – atskleidžia ji.

Virginija priduria, kad šiemet miškai ypač dosnūs, todėl net trumpa išvyka gali pasibaigti gausiu laimikiu, kurį galima pasidalinti su draugais ar artimaisiais.

REKLAMA

Lina džiaugėsi krepšiais baravykų

Lina pasakoja apie savo grybavimo nuotykius Panevėžio–Kupiškio rajone. Ji pririnko net kelis krepšius baravykų.

Moteris pasidalijo smagiausiomis akimirkomis: mašalų spiečius, kelionė per liūtį, purvo vonios dumblo griovy, diplomatinės derybos su šliužais dėl sveikų baravykų.

„Palieku didelius grybus šliužams, bet jie vis tiek nekreipia dėmesio, teko panaudoti jėgą“, – juokiasi Lina.

Ji skaitytojams patarė smagiai ir saugiai grybauti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų