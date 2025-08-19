Artūro miške rasti grybai nustebino net specialistus: tokius išvysite ne visur

Apie įspūdingus radinius socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Lietuvos mikologų draugija.
Veisiejų apylinkių miškuose – įspūdingi radiniai
Veisiejų apylinkių miškuose rugpjūčio viduryje aptikta ne vienos ne taip jau dažnai sutinkamos rūšies grybų – nuo šakotojo sėdžio iki trispalvių meškabudžių.
Kaip nurodo Lietuvos mikologų draugija, vienas įspūdingiausių ir rečiausių radinių buvo didysis kuokas. Kaip teigia specialistai, yra žinoma tik keletas vietų Lietuvoje, kur šie grybai išvis auga. Be to, jie yra griežtai saugomi.
Ne ką mažiau nustebino ir trispalvės meškabudės, kurios yra įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą. Šie grybai, priešingai nei kiti, buvo įsitaisę tarp pušų ir lapuočių medžių.
„Rugpjūčio viduryje Veisiejų apylinkėse vienoje vietoje buvo rasta keletas retų ir saugomų grybų.
Šakotasis sėdis (Dendropolyporus umbellatus) paprastai auga vasarą, net ir sausringais metais. Tačiau vaisiakūniai greitai supūna.
Rečiausias radinys buvo didysis kuokas (Gomphus clavatus). Žinoma tik keletas vietų, kur auga ši griežtai saugoma grybų rūšis.
Netoliese radome piengrybį jautakį (Lactarius volemus), auksaviršę ūmėdę (Russula aurea) ir citrininį piengrybį (Lactarius citriolens), kuris nėra retas šiuose rajonuose, tačiau yra reiklus buveinei grybas. Visi jie grybai auga eglynuose su lapuočių priemaiša ir mėgsta kalkingą dirvožemį.
Kitoje vietoje, tarp pušų ir lapuočių medžių, augo daug trispalvių meškabudžių (Leucopaxillus tricolor). Ši rūšis taip pat įtraukta į Lietuvos raudonąją knygą.
Visus šiuos grybus mums parodė vietinis gyventojas, menininkas Artūras Janickas, kuris domisi gamta, taip pat ir grybais“, – dalijosi Lietuvos mikologų draugija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!