  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Skubiai įspėja į mišką einančius Lietuvos gyventojus: pamatę tai – suklusite

2025-09-15 10:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-15 10:50

Gražutės regioninio parko ekologams Lietuvos miškuose pavyko aptikti saugomą, į Lietuvos Raudonąją knygą įtrauktą neįprastos išvaizdos grybą – piestinį pirštūnį. Gamtos mylėtojų prašoma radus jį miške pranešti specialistams, nes taip galite prisidėti prie jo apsaugos.

Grybavimas, grybautoja (nuotr. 123rf.com)

Gražutės regioninio parko ekologams Lietuvos miškuose pavyko aptikti saugomą, į Lietuvos Raudonąją knygą įtrauktą neįprastos išvaizdos grybą – piestinį pirštūnį. Gamtos mylėtojų prašoma radus jį miške pranešti specialistams, nes taip galite prisidėti prie jo apsaugos.

Apie įspūdingą radinį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija.

Aptikus šį grybą prašo pranešti

Piestinis pirštūnis (lot. Clavariadelphus pistillaris) aptinkamas nedaugelyje šalies vietų – kaip pranešama, yra žinoma 20 jo radaviečių, o pastaraisiais metais jį rasti pavyksta vis ečiau.

Šį neįprastai atrodantį grybą galima pamatyti vasaros pabaigoje ir rudenį, specialistai dalijasi, kokiose vietose jie auga dažniausiai ir prašo jį aptikus gamtoje nelikti abejingais ir pranešti.

„Gražutės regioniniame parke ekologai aptiko šį retą keistuolį. Tai – piestinis pirštūnis (Clavariadelphus pistillaris), – Lietuvos Raudonosios knygos, saugoma, pažeidžiama rūšis.

Nedidelę piestinių pirštūnių populiaciją ASTD ekologai rado nustatydami vienos iš teritorijų apsaugos tikslus.

Lietuvoje žinoma tik dvidešimt radaviečių, kurių didžioji dalis aptiktos iki 2007 metų, o pastaraisiais metais – tik keturios naujos pirštūnių radavietės.

Grybas yra kuokos pavidalo, nesišakoja, su išilginėmis raukšlėmis ir klostėmis, užauga iki 6–20 cm, jaunas būna šviesiai gelsvas, su violetiniu atspalviu koto apačioje, senesni vaisiakūniai rudai rausvi su balkšva apnaša. Jis – gana minkštas, perpjovus baltas, vėliau tampa violetiškai rudas.

Piestinių pirštūnių vaisiakūniai vienmečiai, išauga pavieniui ar gausiomis grupėmis vasaros pabaigoje ir rudenį.

Tai – mikorizinis grybas, auga ąžuolų, liepų, drebulių lapuotynuose, kur stora samanų danga, ir yra eglių. Šie grybai mėgsta kalkingą dirvožemį.

Didžiausią grėsmę grybui kelia tinkamų buveinių, – senų plačialapių miškų su ąžuolais, liepomis, drebulėmis kirtimas ir storos samanų dangos bei paklotės suardymas vykdant miškotvarkos darbus.

Pagrindinė apsaugos priemonė – nevykdyti ūkinės veiklos grybui augti tinkamose buveinėse.

Nors grybą lengva atpažinti, jį sunku pastebėti.

Labai prašome, jei miške rasite šį grybą, praneškite ASTD ekologams. Prisidėkite prie unikalaus grybo apsaugos. Kontaktai – komentare

Renata Ulinskienė, ASTD biologinės įvairovės apsaugos skyriaus vyr. specialistė

Renatos Ulinskienės nuotraukos“, – dalijosi Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija.

