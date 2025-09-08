Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pamatę, koks grybas auga Lietuvoje, negalėjo patikėti: tai – itin retas reiškinys

2025-09-08 15:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-08 15:10

Neries regioniniame parke – išskirtinis gamtos atradimas! Dūkštos upelio slėnyje rastas vienas gražiausių ir rečiausių Lietuvos grybų – korališkasis trapiadyglis (Hericium coralloides).

Korališkasis trapiadyglis (nuotr. Neries regioninis parkas)
4

Neries regioniniame parke – išskirtinis gamtos atradimas! Dūkštos upelio slėnyje rastas vienas gražiausių ir rečiausių Lietuvos grybų – korališkasis trapiadyglis (Hericium coralloides).

Šis įspūdingas grybas, savo forma primenantis koralą, Lietuvoje sutinkamas itin retai – žinomos vos kelios dešimtys radimviečių, o parke paskutinį kartą buvo rastas tik 2015 metais, rašoma Neries regioninio parko pranešime.

Neries regioniniame parke rastas korališkasis trapiadyglis
„Džiaugiamės, kad atradimą padarė mūsų mieli kolegos iš Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos, dalyvavę žygyje Dūkštos pažintiniu taku.

Tai puikus bendradarbiavimo tarp saugomų teritorijų pavyzdys, padedantis geriau pažinti mūsų gamtos lobius“, – sako žygį vedęs Neries regioninio parko gidas Saulius Pupininkas.

Neries regioniniame parke aptiktas vienas gražiausių ir rečiausių Lietuvos grybų

Korališkasis trapiadyglis – į Lietuvos raudonąją knygą įrašyta rūšis, laikoma vienu gražiausių mūsų krašto grybų. Jo vaisiakūniai gali užaugti net iki 40 cm skersmens, yra gausiai šakoti, balti ar gelsvi, o senstant – paruduoja. Iš arti jis atrodo tarsi švelnus, gyvas miško koralas.

Šis grybas ypač jautrus buveinių pokyčiams – jam būtina drėgna aplinka ir daug negyvos medienos: virtuolių, stuobrių, yrančių medžių. Dažniausiai jis aptinkamas ant beržų, bet gali augti ir ant drebulių, klevų ar guobų.

Deja, dėl negyvos medienos trūkumo ir jos šalinimo iš miškų korališkasis trapiadyglis išlieka nykstančia rūšimi. Todėl labai svarbu išsaugoti natūralų miško gyvenimo ciklą – leisti seniesiems medžiams oriai sunykti, paliekant jų medieną miške. Būtent tokį, koks yra Dūkštos upelio šlaituose, kur ir išdygo šis nuostabus grybas.

Neries regioninio parko teritorijoje randama net 450 grybų rūšių, iš jų 22 rūšys yra retos ir saugomos: ąžuolinė kepena, korališkasis trapiadyglis, paprastasis taukius, kuokštinė grifolė ir kt. Dūkštų ąžuolyne rasti kuokštinis sėdis, ąžuolinis skylenis ir krokinis minkštenis yra reti visoje Europoje ir aptinkami tik ant senų stambių ąžuolų.

Neries regioninio parko specialistai kviečia visus keliautojus, lankytojus ir gamtos mylėtojus būti smalsiems – jei atrasite parke ką nors neįprasto ar įdomaus, pasidalinkite savo radiniais su mumis arba įveskite į Saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS).

Kiekviena jūsų nuotrauka ar pastebėjimas gali padėti atskleisti dar daugiau šio unikalaus parko paslapčių ir prisidėti prie retų rūšių apsaugos.

Šaltinis: Neries regioninis parkas

